Dilek İmamoğlu 'Devlet nerede?' diye sordu hukuksuzluklara böyle isyan etti: Gözlerinizi kapatmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla adalet ve hukuk vurgulu bir paylaşım yaptı. “Bu ülkede yaşayan 86 milyon insandan sadece biri olarak” başladığı mesajında İmamoğlu, süregelen haksızlıklara ve hukuksuzluklara dikkat çekti.

“Bir yılı aşkın süredir devam eden haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği hepiniz görüyorsunuz” diyen Dilek İmamoğlu, yargının siyasallaştığına vurgu yaptı.

"MİLYONLARCA İNSAN 'HAK, HUKUK, ADALET' DİYE HAYKIRIYOR"

"Ben Dilek Kaya İmamoğlu" Bu ülkede yaşayan 86 milyon insandan sadece biri olarak, Bu ülkeye üç çocuk yetiştirmiş bir anne, bir kadın, bir vatandaş olarak sesleniyorum size" diyen Dilek İmamoğlu, "Bir yılı aşkın süredir devam eden haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği hepiniz görüyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz; yargının bir adalet terazisi olmaktan çıkıp, siyasetin sopasına dönüştüğünü. Siz de görüyorsunuz millet iradesinden vazgeçenlerin elinde korku ve nefretten başka bir şey kalmadığını… Bakın işte; milyonlarca insan “hak, hukuk, adalet” diye haykırıyor meydanlarda, Suçu günahı olmayanlar aylarını, yıllarını veriyor zindanlarda. Gözlerinizi kapatmayın, Kulaklarınızı tıkamayın. Nereye gidiyor bu ülke böyle? Biz, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize verdiği emanetle, Cumhuriyetimizin değerleriyle büyüdük. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü sonsuza kadar yaşatmaya yemin ettik. İyi günde ve kötü günde, her koşul altında demokrasiyi ve değerlerimizi koruyacağımza inançla yaşadık" dedi.

Dilek İmamoğlu: Roma'yı da Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı iddia ediliyor

"BU KADAR HUKUKSUZLUĞUN SEBEBİ NE?"

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Işığımız; adalet, hukuk, demokrasi ve vicdan. Yolumuz; karanlıkta bile umudu çoğaltan, haksızlığa karşı dimdik duran insanların yolu. Ve biliyoruz ki; Her vatandaşın sığınağı devlettir. Devlet, yurttaşını koruyan kalkan, mazlumun yanında duran güç olmalıdır. Devlet, “Adalet mülkün temelidir” diyen iradedir. Ama şimdi soruyorum: Devlet nerede? Bu ülkede siyaset ne için yapılıyor? Bu kadar adaletsizliğin, bu kadar hukuksuzluğun sebebi ne? Siyasi parti liderleri, yargının başındakiler, devletin her kademesinde görev yapanlar; Sizlere sesleniyorum! Bu çürümüş ve adaletsizlik içinde boğulmuş sistemle ülkemiz nereye gidiyor? İster gözlerinizi kapayın, ister kulaklarınızı tıkayın. Cevabı herkes biliyor aslında…

"DEMOKRASİNİN ESAMESİ OKUNAMAZ"

"Ülkemizin insanları özgürce bir nefes alsın diye, İçeride birileri ağır bedeller ödüyor" diyen Dilek İmamoğlu, "Bir avuç insanın korkusu ve ihtirası uğruna, masumlar zindanlarda yıllarını veriyor. Gerçek şu ki; Bu kadar suçsuz insana cezaevinin hak görüldüğü bir ülkede, kimse dışarıda özgür kalamaz. 'Yaptım oldu' zihniyetinin kendisine tehdit olarak gördüğü herkesi cezaeviyle saf dışı bırakmaya çalıştığı bir ülkede demokrasinin esamesi okunamaz.