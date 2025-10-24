Dilek İmamoğlu: Roma'yı da Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı iddia ediliyor

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında Casusluk soruşturması da başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. İddiaya göre seçmen verileri yurt dışına satıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da soruşturma hakkında dikkat çeken ironili bir yorum yaptı.

İddianamesiz bir şekilde 200 günü aşkın süredir tutuklu yargılanan eşine yönelik iddiayı İmamoğlu şöyle eleştirdi:

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!!

Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."