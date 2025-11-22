Destici'nin Öcalan tepkisine MHP'den yanıt

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' şeklinde adlandırılan süreç yeni bir boyuta evrildi. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada MHP, DEM Parti ve AKP'nin oylarıyla vekillerin Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine karar verildi.

CUMHUR'DA ÖCALAN KRİZİ

Söz konusu ziyarete CHP, Yeni Yol tepki gösterirken bir tepki de Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

Destici, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide, ""İmralı ile görüşme” üstü kapalı ve dolaylı bir bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan'ın "ayağına gitme” teklifidir. Ülkemiz mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş dünyanın en kanlı ve kahpe hain terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

Cumhur İttifakı'nda 'İmralı' çatlağı!

MHP'DEN İTTİFAK ORTAĞINA TEPKİ

BBP Lideri'nin tepkisine yanıt ittifak ortağı MHP'nin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi.

Özdemir Destici'nin X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve millî hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz? Kimler sizi yönlendiriyor? Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmek için geçmişte dışarıdan aldıkları talimatlarla “gizli buluşmalar” yapan kesimlerle, bugün millî üniter yapımızı koruma kararlılığında olan Cumhur İttifakı’na karşı sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar? Kimlerle yan yana getirildiğinizin farkında mısınız? Terörün tamamen bitmesi, terör örgütünün kendisini feshetmesi sizi neden rahatsız etti?" dedi.

Özdemir söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: