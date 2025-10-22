Dervişoğlu'ndan ana dil tartışmalarına yanıt! "Anneannemin de babaannemin de ana dili farklı"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda anadil ve anadilde eğitim tartışmalarına ilişkin görüşlerini açıkladı.

İmralı Süreci ile başlayan ana dil tartışmasında Dervişoğlu, partisinin tutumu nedeniyle 'olmadık sıfatlarla' itham edildiklerini dile getirdi:

"Her seferinde bizi olmadık sıfatlarla itham etmenin size bir mecra, mevki ve mevzi kazandırdığını zannediyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz.

Siz 2025 yılında bu coğrafyada Cumhuriyet olarak yaşayan bir etnik ve dini kimlik cehenneminde yanmayan Türkiye'nin kıymetini bir türlü ve ısrarla anlamıyorsunuz."

"SİZ Mİ ÖĞRETECEKSİNİZ BANA ANA DİLE SAYGIYI"

Dervişoğlu, ana dil ve resmi dilin farklı olduğunun altını çizerek anneanne ve babaannesinin ana dillerinin Türkçe olmadığını belirterek şunları dile getirdi:

"Ama biz ana dille resmi dilin ne olduğunu çok iyi bilenleriz. Benden iyi de kimse bilmez. Anneannemin de babaannemin de ana dili farklıdır benim. Siz mi öğreteceksiniz bana ana dile saygı göstermenin ne olduğunu. "

"BOŞ YERE PROVOKASYON YAPMAYIN"

Ana dil tartışmalarının altında provokasyon olduğunu savunan Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Boş yere provokasyon yapmayın. Boş yere halkı yönlendirmeye, düşmanlık üretmeye kalkışmayın.

Kimsenin ana diline laf edecek tıynetsizlikte değiliz biz. Herkes bunu böyle bilsin. Sükunetle ve suhuletle tekrar uyarıyorum.

Türkiye ondan bir parça devşirmeye çalışan sözde gizli ajandalarla kuyusu kazılabilecek bir ülke değildir. "

Dervişoğlu, bu tartışmalar ile Türk milletinin varlığı hedef alındığını fakat kimsenin bunu başaramayacağını söyledi:

"Bunu asırlarca denediler kimse muvaffak olamamıştır. Türk milleti açta kalsa sefalet içinde de bırakılsa varlığını bir faninin varlığına teslim edecek bir millet de değildir. Buna da çok çalıştılar muvaffak olamadılar. Türk milleti kendisine 40 sene silah doğrultmuş bir terör örgütüne de onun cani ele başına da barış muamelesi yapacak, yaptıracak bir millet de hiç değildir. Bunu da herkes iyi bilsin.

Biz bu bölünmez vatanı milli mücadele ve irfanla kurduk, hukukla var etmek istiyoruz. Biz yedi düvele karşı kazandığımız savaşı 100 sene sonra Büyük Ortadoğu tefecilerine boyun eğelim diye vermedik. O yüzden hepiniz kendinize gelin. Bu şımarıklığınıza da bir son verin. Bugün devleti yönettiğini zannedenler mi yoksa onların okyanus ötesindeki patronları mı her kim ise size bu cureti veren bilin ki bizler ne bedel varsa onu ödemeye hazır ve nazırız. "

"MUSTAFA KEMAL İLE HESAPLAŞMAYA KALKIŞARAK..."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ile hesaplaşmaya çalışan olanların ülkenin bütünlüğüne kastettiğini belirten Dervişoğlu, sözlerini de şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet ile savaşarak devletimizin kuruluş felsefesi ile dalaşarak Mustafa Kemal ile hesaplaşmaya kalkışarak milletin birliği ve bütünlüğüne karşı çıkarak vatanın bütünlüğüne kast ederek bize barış diye yutturmaya çalıştığınız o parçalanma hikayesinin sonunda iyi bilin ki gökten size üç elma falan düşmez. Böyle bir şeye Allah rıza da göstermez. Başınıza taş yağar benden söylemesi. Bunu da böyle bilin. "

NELER OLMUŞTU?

İmralı Süreci'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'maksimalist' taleplerin istenilmemesi gerektiğini söylemişti. DEM Parti de taleplerini sıralamıştı. Bunlar arasında ana dilde eğitim de vardı. Bu çıkışın ardından ana dil eğitimi ve ana dilde eğitim tartışması alevlenmişti.