DEM Parti'den dört tutuklu siyasetçi için çağrı! "Belediyelere baskı süreci etkiliyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantısında Ekrem İmamoğlu, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay’ın tutukluluğunu “haksız ve hukuksuz” olarak niteledi; muhalefete, özellikle belediyelere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgasının yalnızca siyasi rekabetin sonucu olarak görülmediğini, aynı zamanda İmralı Süreci’ni ve barış arayışını da zedelediğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’deki çoklu krizlere, İmralı Süreci'ne, yargıya, kayyım uygulamalarına ve toplumsal taleplere dikkat çekti. Hatimoğulları, yurttaşların geçim derdi, adalet, eşit yurttaşlık ve demokrasi talebinin büyüdüğünü söyledi.

Hatimoğulları, dünyadaki otoriterleşme eğilimine de işaret ederek şöyle dedi:

“Dünyada artan ırkçı faşist otoriter erkek egemen doğa düşmanı rejimlere karşı dünya halkları direnmek istiyor direniyor. Bu ezim ezim ezilmeye karşı insanlar susmuyor, susmayacak. Savaş ve çatışmalar sadece Ortadoğu'yla sınırlı değil. Avrupa kıtası dahil olmak üzere her yere yansımış durumda. Bu tabloda Türkiye'nin içinde bulunduğu çoklu krizleri daha önce de ifade ettiğim gibi bizler bu çerçevede bu krizleri değerlendirdik ve mücadele hattımıza yeni neleri katabileceğimizi hep birlikte bu toplantılarımızda değerlendirdik.”

Hatimoğulları, hem ülkenin sorunlarına çözüm üretmek hem de barış sürecini başarıya ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ekonomik krizin yurttaşları ağır biçimde etkilediğini vurgulayan Hatimoğulları şöyle dedi:

“Bir yandan ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, öte yandan barış sürecini başarıya ulaştırmak için var gücümüzle çalışma kararlılığını bir kez daha teyit ettik. İşsizlik, yoksulluk, aşırı pahalılık ücretin aşırı düşük olması yurttaşın belini kırdı.”

Geçim sıkıntısının en temel başlıklardan biri olduğunu belirten Hatimoğulları, şöyle devam etti

: “Yurttaş aç ve karnı doysun kirasını ödeyebilsin çocuğunu okula gönderebilsin istiyor. Bundan daha doğal ne var ki? Bu talepten daha doğalı var mıdır? Milyonlarca Kürt ve dostları bu ülkenin hak ve vicdan sahibi yurttaşları Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesini istiyor.”

Hatimoğulları, konuşmasında cezaevindeki siyasetçileri de gündeme getirdi.

Hatimoğulları, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Hatay'ın seçilmiş TİP'li vekili Can Atalay'ı işaret edip şunları ifade etti:

“Bundan doğal bir talep olabilir mi? Milyonlarca yurttaş seçilmişlerin Ekrem İmamoğlu'nun Figen Yüksekdağ'ın Selahattin Demirtaş'ın Can Atalay'ın haksız ve hukuksuz bir şekilde hapiste tutulduğuna inanıyor ve serbest bırakılmasını istiyor. Bundan daha doğal bir şey var mı?”

Cezaevindeki siyasi tutuklulara da selam gönderen Hatimoğulları, yargıya ilişkin toplumdaki güvensizliğin derinleştiğini söyledi:

"Ve bu vesileyle cezaevinde bulunan bütün siyasi mahpuslara buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Bakın bu ülkenin tamamına yakını bu artık demokrasinin kırıntısı kalmadı diyor. Bu ülkenin 3te ikisinden fazlası yargı hiç adil değil tamamen siyasi saikler hareket edip karar veriyor ve bağımsız bir yargı istiyor.”

"ALEVİLER ÖTEKİLEŞTİRİLİYOR"

Konuşmasında Alevilerin taleplerine de yer veren Hatimoğulları, eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü vurgusu yaptı:

“Aleviler hala çok güçlü bir asimilasyon politikasıyla karşı karşıya kalmış durumda ve hala her yerde Aleviler ötekileştiriliyor. Aleviler kendi inançlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kenar süsü gibi yerleştirilmesini ve muamele görmesini asla kabul etmiyor ve Aleviler cemevlerinin ibadethane inançlarının bir inanç olarak kabul edilmesini istiyor. En önemlisi Aleviler bu topraklarda eşit yurttaşlık hakkı çerçevesinde bütün haklarının ve varlıklarının tanınmasını istiyor.”

Kadın cinayetlerine ve kayyım uygulamalarına da değinen Hatimoğulları, şunları ifade etti:

“Milyonlarca kadın özgür yaşamak istiyor. Geçtiğimiz Mart ayında 32 kadın erkekler tarafından katledildi şüpheli kadın ölümleriyse kayda geçen şüpheli kadın ölümleriyse cabası.”

Hatimoğulları kayyumların kaldırılması ve seçilmişlerin görevlerine dönmesi çağrısı yaptı:

“Ve değerli arkadaşlar yurttaş seçmene seçmen olarak seçme ve seçilme hakkının korunmasını istiyor. Kayımların bir an önce lağvedilmesini seçilmiş belediye başkanları ve belediye eş başkanlarının görevlerine iade edilmesini istiyor.”

"BASKILAR SÜRECİ ETKİLİYOR"

Muhalefete yönelik baskıların sona ermesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, belediyelere dönük operasyonların siyasi rekabetin sonucu olarak görüldüğünü ifade etti.:

"Yine yurttaş muhalefete dönük baskıların bitirilmesini istiyor. Belediyelere sistematik gözaltı ve tutuklamaları hukuki değil siyasi bir rekabetin sonucu olarak görüyor. Bu baskılar barış ve demokratik toplum sürecini de olumsuz etkiliyor.”

Hatimoğulları, bu tespitin sahadaki gözlemlerine dayandığını vurgulayarak iktidara araştırma çağrısı yaptı:

"Bakın biz DEM parti olarak yaptığımız yüzlerce buluşmada ve ziyaretlerde inanın karşımıza çıkan en temel sorunlardan biri bu. Yani bu bizim sahadaki deneyimimiz gözlemimiz ve tespitimizle net olduğunu buradan ifade ediyorum. Ve iktidara bir önerimdir. Bu konularda bu konularda gerçekten sahici araştırmalar yapsınlar. Anketler yapsınlar farklı araştırmalar yapsınlar. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırlar mı emin değilim. Muhtemelen paylaşmazlar ama şundan çok eminim. Burada söylediğimiz her şeyin gerçek olduğunu yapacakları araştırmalarda kendileri de çok net bir biçimde görecekler.”

Hatimoğulları, iktidarın meşruiyetinin baskı araçlarıyla değil halkın rızasıyla güçleneceğini söyledi.

Hatimoğulları "Şu unutulmamalı ki bir iktidarı meşru kılan şey polis ve yargıç gücü değildir. Halkın sesine kulak vermesidir ve yurttaşın rızalığını almasıdır onun meşruluğunu arttıracak olan.” dedi.

DEM Parti’ni Öcalan'ın çağrısının arkasında olduğunu belirtip Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Bizler demokrasi herkes için diyerek yola koyulduk. Bizler ve demokratik toplum çağrısının sonuna kadar arkasındayız ve temel odağımız bu dönemde budur. Kim ne derse desin Biz bu odaktan ayrılmayacağız ve bizler Demokratik cumhuriyete giden yolu ardına kadar temizlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Her yurttaşımızın demokratik bir cumhuriyette yaşama hakkı vardır ve bizler bu topraklarda barışın tesis edilmesi için demokrasinin tesis edilmesi için Demokratik cumhuriyete giden yolu ardına kadar açmak için ne olursa olsun ne ile karşılaşırsak karşılaşalım yılmadan bıkmadan usanmadan mücadelemize devam edeceğiz”



