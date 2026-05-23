DEM Parti’den 'butlan' tepkisi: Yargı eliyle siyaseti dizayn etme girişimi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan basın toplantısı düzenledi. Ayşegül Doğan, CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” kararına tepki göstererek, bunun “hukuka aykırı siyasi bir karar” olduğunu söyledi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun olağanüstü toplandığını belirten Doğan, kararın yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’deki demokratik siyaseti doğrudan etkilediğini savundu.

Doğan, düzenlediği basın toplantısında, “Bugün ana muhalefetin yönetimine yargı eliyle müdahale edilebiliyorsa, yarın herhangi bir siyasi partinin akıbetine de müdahale edilebilir” dedi.

Kararın, “siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir anlayışın parçası” olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“Mutlak butlan kararı hukuka aykırı bir siyasi karar. DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır.”

'BARIŞ SÜRECİNİ GÖLGELEYEN ADIMLAR'

Doğan, açıklamasında son dönemde yürütülen İmralı süreci tartışmalarına da değinerek, 19 Mart operasyonları ve son yargı kararlarının bu süreci gölgelediğini ifade etti.

“Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı böylesi tarihsel bir dönemde hukuk dışı her karar, barış ve demokratik toplum sürecine olan inançsızlığı büyütür” diyen Doğan, yargının “muhalefeti şekillendirmenin aracı olmaması gerektiğini” kaydetti.

'CHP BU SÜRECİ AŞACAK GÜCE SAHİP'

CHP’nin köklü bir siyasi gelenek olduğunu belirten Doğan, partinin yaşanan süreci “kurumsal kapasitesi ve iç dinamikleriyle” aşabileceğini düşündüklerini ifade etti.

DEM Parti’nin demokrasi, hukuk ve halk iradesinden yana tavır aldığını vurgulayan Doğan, “Güçlü muhalefet güçlü demokrasilerde olur” dedi.

İMRALI AÇIKLAMASI

Basın toplantısının sonunda gazetecilerin beklediği soruya da yanıt veren Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti’nin yakın zamanda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin planlandığını açıkladı.

Doğan, “Bir aksilik olmazsa İmralı heyetimiz pazar günü İmralı’da Sayın Öcalan’la görüşmeyi planlıyor” ifadelerini kullandı.