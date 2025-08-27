DEM Parti Demirtaş ve Yüksekdağ'ın neden komisyonda dinlenilmesini talep etmedi? Hatimoğulları yanıtladı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.
Gözde Şeker, İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısında TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Tülay Hatimoğulları'nın dinlenilmesi için talepte bulunduğunu hatırlattı.
Tülay Hatimoğulları Komisyon'dan taleplerini açıkladı! "Öcalan'ın dinlenilmesi infaz düzenlemesi özel yasa"
Şeker, DEM Parti'nin bu isimlerin vermemesinin yanı sıra hiçbir tutuklu ismin de komisyonda konuşması için neden talepte bulunulmadığını sordu.
Hatimoğulları ilk olarak Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına rağmen tutuklu bulunmasına tepki gösterdi:
- "Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın bu vesileyle de onu öncelikle söylemek isterim. Biliyorsunuz AİHM'in çok önemli bir kararı vardı ve AİHM Büyük Daire'nin üçüncü kez verdiği bir karar ve bir an önce başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani davasında tutuklu bulunan hükümlü olan hatta bütün arkadaşların bırakılması gerekiyor. Şimdi onların normal şartlarda dışarıda bizimle olması gerekiyor. Onların normal şartlarda sizlerin bu stüdyolarda konuğu olabilmesi gerekiyor. Bugün ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gerekliliklerini yerine getirmiyor. AİHM'in gerekliliklerini yerine getirmediği için AİHM'in kararlarını uygulamıyor ve burada çok büyük bir hata yapılıyor.
- Şu an inanılmaz derecede büyük bir hukuk skandalıdır bu. Dolayısıyla bu iki arkadaşımız, önceki dönem Eş Genel Başkanlığımızı yapmış, Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş insanlar ve Kobani'de yargılanan bütün arkadaşlarımız acilen serbest bırakılmalı."
Hatimoğulları, tutuklu isimlere yer vermeme kararlarını şöyle anlattı:
- "Elbette liste biz çok uzun bir liste hazırladık ve yani cezaevlerindeki isimleri yazmamış olduk. Bu yazılabilirdi de fakat buradaki esas mesele bizim odaklandığımız nokta mümkün mertebe işte dışarıdaki kurumların hızlı bir biçimde dinlenmesi ve biz bir an önce, biraz önce de bahsettim, bir an önce yasa yapım sürecini aktif bir hale getirmek.
- Çünkü gerçekten bütün siyasi partiler çok önemli listeler sundular. Bizlerin de eksik bıraktığı kesinlikle isimler de olduğu, kurumlar da olduğu, onlar da lütfen bizleri bağışlasınlar.
- Eksik kaldığımız yerler elbette ki oldu bu anlamıyla. Onlar bizi sizlerin aracılığıyla da bir kez daha ifade edeyim, onlar bizi bağışlasın. Bu süreçte kesinlikle bir alt komisyonun kurulması, bütün bu verilen listelerin, belki de o listelere yeni isimler de ekleyerek, hepsinin dinlenmesi inanılmaz derecede önemli ve kıymetli.
- Çok sağlıklı olacak. Ve alt komisyon bütün bunları, bu dinlemeleri gerçekleştirir, raporlar ve meclisin arşivlerinde yer almasını sağlar. Bunlar önümüz dönem açısından da çok kıymetli çalışmalar olacaktı. Biz bu dinlemeleri kesinlikle kıymetli buluyoruz ama aynı zamanda bu dinlemelerin de çok uzun bir zaman dilimine yayılması komisyonun özellikle bu süreci hızlandıracak olan yasa yapım sürecine katkısı zayıflar. O da bizi endişelendiren noktalardan birisi. Onun da zayıflamaması lazım. Bakın 1 Ekim'e kadar toplumu daha güçlü bir şekilde ikna edecek, toplumun beklentilerine cevap verecek, evet ya bu barış süreci ilerliyor dedirtecek adımların atılması çok önemli. Biraz da ben komisyonun buraya odaklanmasını çok kıymetli buluyorum.