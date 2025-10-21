DEM Parti AKP'nin LGBTi düzenlemesine karşı harekete geçecek

AKP iktidarı 11'nci yargı paketinde LGBTİ bireylere yönelik düzenlemeler getireceği iddia edildi. Medyanın önüne düşen taslakta, LGBTİ bireylere yönelik hapis cezası gibi yaptırımlar da söz konusu.

DEM Parti, LGBTİ'lere yönelik beklenen bu düzenlemelere karşı çıktı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Grup Toplantısı'nda AKP iktidarının toplumun sinir uçlarını gerecek düzenlemeleri isteyerek sızdığını söyledi:

"Toplumun sinir uçlarını gerecek düzenlemeleri basına sızdırıp toplumun gazını almaya çalışıyorlar.

Bunun son örneğini 11. Yargı paketi adıyla kamuoyuna sızdırılan taslakta görüyoruz. İktidarın yargı paketleri topluma daha çok güven, çözüm, adalet sızdırılan taslakta görüyoruz.

İktidarın yargı paketleri topluma daha çok güven, çözüm, adalet altında yaşayan her bir insanın eşit bir şekilde hukukunu korumaktır. "

"MECLİS'E GELMEMESİ İÇİN..."

Herkesin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimine saygı duyulması gerektiğini belirten Hatimoğulları, bireyin özel hayatına müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Hatimoğulları şöyle konuştu:

"Devletin görevi bu çeşitliliği cezalandırmak değil, güvenmek değil, güvence altına almaktır. Her yurttaş cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, inancı, dili, kültürü ne olursa olsun eşit haklarla ve onurlu bir yaşamı hak etmektedir ve buna saygı duyulmak zorundadır.

Nasıl ki sizin yaşam tarzınıza hiç kimse müdahale etmiyorsa siz de başkasının yaşam tarzına müdahale edemezsiniz. Devlet otoritesi ve yargı elinizde elinizdeyse bu hakkı kendiniz de göremezsiniz.

İktidar insanların yaşam tarzına müdahale eden yasaların ve algı yaratmanın peşinde. Nefret suçlarının önünü açma peşinde. Çıkaracağınız yasalar yargılamayı etkisi yaratabilir sizlere ama toplumsal hiçbir sorunu çözmez, meşru da değil".

Hatimoğulları, LGBTİ düzenlemesinin Meclis'e gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını şöyle açıkladı: