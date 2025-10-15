LGBTİ+’lara hapis cezası geliyor! İrfan Değirmenci'den olay yaratacak gönderme

İktidar tarafından yargıda önemli düzenlemeleri içereceği açıklanan 11’inci yargı paketinin taslağına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni yargı paketinde LGBTİ+ bireylere yönelik kanun değişikliklerini öngören maddeler şimdiden tepkilere neden olmaya başladı.

LGBTİ+’LARA HAPİS CEZASI GELİYOR!

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre; 11’inci yargı paketinin taslağında LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarına kısıtlama getirecek düzenlemeler yer aldı.

Bayar, taslakta "Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlâka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin yer aldığını aktardı. Yeni yargı paketi ile sosyal medya fenomenleri ve TV yüzlerinin cinsiyet değiştirme ameliyatı olmalarıyla sık sık gündeme gelen tıbbi müdahaleye de sınırlama getirilecek.

Cinsiyet değiştirmek için 18 olan yaş zorunluluğu 25’e çıkarılırken cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmenin koşulları da zorlaştırılacak. Taslağın mevcut haliyle Meclis’e sunulması ve kabul edilmesi halinde hem cinsi ile evlenme töreni yapan LGBTİ+ bireylere de hapis cezasının önü açılırken düzenleme LGBTİ+ bireylerin ilişkilerini konu alan dizi veya filmleri yayınlayan dijital platformları da etkileyecek.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN OLAY YARATACAK GÖNDERME

Yargı paketinde yer alan hapis cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulunan Gazeteci İrfan Değirmenci, "Hiç kimsenin varoluşu, hapis sebebi olamaz" dedi. Tasarıya "toplama kampı" göndermesi yapan Değirmenci, "Yeter!" diyerek isyan etti.

LGBTİ+ bireylerin yaşamına müdahale edecek düzenlemelerin nereye gideceğini soran Değirmenci, şunları söyledi: