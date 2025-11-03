'Cumhuriyet' kavgası yargıya taşınıyor: Zeybek'ten Saral'a 'müptezel' davası

Eski Kültür Bakanı ve Ata Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral arasında yaşanan Cumhuriyet kavgası yargıya taşınıyor.

"CUMHURİYET'TEN ÖNCE ÜSKÜDAR'DA CARİYE PAZARI VARDI"

Zeybek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet öncesiyle ilgili "Burada kızlarımızı görüyorum pırıl pırıl. Hiç akıllarına gelir mi acaba Cumhuriyet'ten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda da kadın boş olurdu. Bu gerçekti. Cariye pazarı İstanbul Üsküdar'daydı. Para verip cariye alırlardı. Rıza ve nikah gerekmezdi. Mirastan yarım hisse alırlardı, bu kadınların bayramıdır. Kadınlar ve erkekler eşittir. Bu bayram böyle bir bayram. Cumhuriyet büyük devrimlerle okuma yazma bilenlerin oranını en yükseklere çıkardı. Birbirinizden ayrılmayın, birbirinize kenetlenin. Hangi siyasi partide olduğunuz önemli değil, birbirinize sımsıkı yapışın. Ben burada Türkiye'yi kurtaracak ve yükseklere çıkaracak gücü ve enerjiyi görüyorum. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

OKTAY SARAL'DAN "MÜPTEZEL" YANITI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Zeybek'in yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Medeniyetine,tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil müptezel,kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm" ifadelerini kullandı.

Medeniyetine,tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil müptezel,kendini fasulye sırığından zannediyor.Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm. pic.twitter.com/U5qUopKskw — Oktay SARAL (@oktay_saral) November 1, 2025

TARTIŞMA YARGIYA TAŞINIYOR

Namık Kemal Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saral'ın ifadelerini yargıya taşıyacağını duyurdu.

Saral'ın kendisine "cahil" dediğini belirten Zeybek, paylaşımında "Kendisi Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından biriymiş. Kendisine ne danışılır, bilmem. Anlaşılan, âlimmiş(!) Bu Saral, benim gibi “cahil” olsun da bari bir işe yarasın. Okusun, öğrensin diyerek yapıtlarımdan kimilerinin kapak görüntülerini gönderiyorum. (Bu arada bana “fasulye sırığı” demiş. Bizde uzun boylulara denir. Ben orta boyluyum. Üstelik bu nesne işe yarar. Kendisi orada ne işe yarar, doğrusu bilmiyorum. Açıklasa da öğrensek. Yoksa işsiz kalınca trollük mü yapıyor?) Anlamını bilmeden yazdığı söz ise yargı konusu olacak" ifadelerine yer verdi.