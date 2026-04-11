Cumhur’da süreç çatlağı

Yayınlanma:
DSP lideri Önder Aksakal, MHP’yi eleştirerek, “Dün ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atılırken, bugün DEM Partililerden daha hevesli” dedi.

Cumhur İttifakı ortağı DSP lideri ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, çözüm sürecine ilişkin TBMM’de sert bir açıklama yaptı. Aksakal, PKK’nın tüm silahları bırakmadan ve teslim olmadan TBMM’nin yasal düzenleme yapamayacağını söyledi.

AKSAKAL MHP'Yİ HEDEF ALDI

Aksakal, açıklamasında MHP’yi de hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Meclis çatısı altında yuvalanmış PKK sözcüleri usanmadılar. Ömürboyu ağırlaştırılmış hapis cezasına hükümlü bir bebek katilini sürecin sözde ‘başaktörü ve müzakerecisi’ diye tanımladıkları gibi utanmasalar İmralı’da külliye yapılmasını bile talep edecekler.”

AKP Listesinden Seçilmişlerdi! DSP, CHP Ziyaretinde Sistemi Eleştirdi! Halkımız Artık İstemiyorAKP Listesinden Seçilmişlerdi! DSP, CHP Ziyaretinde Sistemi Eleştirdi! Halkımız Artık İstemiyor

‘BAHÇELİ’Yİ ANLAMAKTA MÜŞKÜLÜMÜZ VAR’

Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutumunu da eleştirerek şunları söyledi:

“Aynı frekanstan çağrılar yapmaya başlayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin daha ısrarcı olmasını ise anlamakta hakikaten müşkülümüz var. Terör örgütünün Suriye kolu YPG-PYD ve SDG unsurlarının Suriye’deki yeni yapılanmaya dair entegrasyonu mu sağlandı? Bu telaş ve acele niye? Dün ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atılırken, bugün DEM Partililerden daha hevesli olma konusuna açıklık getirmeleri gerekmez mi?”

DEM Partili Sırrı Sakık ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Kavgası Meclis Bahçesine TaştıDEM Partili Sırrı Sakık ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Kavgası Meclis Bahçesine Taştı

ÜÇ SORUYLA KUŞKULARINI DİLE GETİRDİ

DSP lideri Aksakal, açılım konusundaki kuşkularını şu üç soruyla dile getirdi:

“PKK 30 çakaralmazı tenekede yakınca silah bırakmış mı oluyor? Bir tek terörist gelip bağımsız Türk yargısına teslim oldu da bizim mi haberimiz yok? Sözde kongrede ‘Yaşasın Apo, yaşasın PKK’ diyerek kendisini feshettiğini ilan eden PKK ve Kandil’deki elebaşılar, inlerinden çıktı da biz mi duymadık?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Siyaset
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!