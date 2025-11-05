Cumhur İttifakı'nda Demirtaş depremi! Küçük ortak edilmedik laf bırakmadı
Yayınlanma:
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalara tepki gösterdi.
İmralı Süreci'ne karşı çıkan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı ile ittifak ortaklarından gelen açıklamalara tepki gösterdi.
Destici, AİHM kararlarına tepki gösterip Demirtaş hakkındaki iddiaları savundu:
- "İçinde bulunduğumuz hafta, siyasi partiler, yoğun olarak, Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararını ve tahliye taleplerini tartıştı.
- Türkiye aleyhine sayısız AİHM kararı var ve büyük çoğunluğu Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütleriyle ilgili.
- Demirtaş’ın hapiste olmasına neden olan dava unutulmuş görünüyor, hatırlatalım:
- 2014 yılında, terör örgütünün partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, “Ayn-el Arap’da DAEŞ tarafından tarafından kuşatılmış PKK’lı teröristlere yardım etmezse ayaklanma başlatmakla” tehdit etti."
Destici, Demirtaş'a isnat ettiği suç nedeniyle 46 kişinin öldüğünü savundu:
- "Elbette Türkiye PKK’ya yardım etmedi ve terör örgütünün partisi, genel merkez yönetim kurulunu toplayarak, “ayaklanma çağrısı yapılması” kararını resmileştirdi. Sözde eş genel başkanları Demirtaş tarafından ayaklanma çağrısı yapıldı. Çıkan olaylarda 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı. 16 ilde, sayısız ev ve iş yerine zarar verildi."
Son dakika | Erdoğan'a İmralı ve Demirtaş soruldu! Sadece birine cevap verdi
"FİKİR SUÇLUSU YOK"
Destici, Demirtaş'ın 'fikir suçlusu' olmadığını ileri sürüp DEM Parti'nin kapatılmasını talep etti:
- "Gerçek bu… Ortada bir “fikir suçu” ya da “fikir suçlusu” yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca sayısız kez doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya, milletin kaynaklarından, yıllarca, milyarlarca lira ödenmesidir."
Destici sözlerini de şöyle tamamladı:
- "Evet, terör konusunda aynı yerde duruyoruz. Devletin yanında duruyoruz. Milletin yanında duruyoruz.
- Hukukun yanında duruyoruz. İnsafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz.
- Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerinin ve onların cefakâr ailelerinin yanında duruyoruz.
- Ay yıldızlı al bayrağımızın güzel Türkçemiz’in Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürtüyle Türkmeniyle Alevisi Sünnisiyle Türk Milleti'nin yanında duruyoruz ve sonuna kadar da burada durmaya devam edeceğiz."