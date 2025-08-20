Cumhur İttifakı ortağı komisyondaki o talebe sert çıktı: 'Bedelini ödeyecekler'

'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantısı bugün beşinci kez toplandı. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise sürece ilişkin çok sert eleştirilerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HİÇBİR ZIRH ONLARI KORUYAMAYACAK"

DEM Parti yetkililerinin, "Terörsüz Türkiye" sürecini yönetenler için hukuki dokunulmazlık talep ettiklerini belirten Destici, "Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude... Hiçbir zırh onları koruyamayacaktır. Günü geldiğinde hainliklerinin bedelini mutlaka ödeyecekler" ifadelerini kullandı.