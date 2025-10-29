Cindy Bebek kaymakam tartışmalarına AKP de girdi

Cindy Bebek kaymakam tartışmalarına AKP de girdi
Yayınlanma:
Samsun'un Ladik ilçesine Kaymakam vekili Tuğçe Orhan, Cindy Bebek'e benzetildi. Sosyal medyadaki tartışmalara AKP de girdi.

Samsun'un Ladik ilçesine Kaymakam vekili olarak Tuğçe Orhan atandı. Sosyal medyada Orhan dış görünüşü nedeniyle gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Orhan'Cindy Bebek' isimli kız çocuklar için yapılan dünyaca ünlü oyuncak bebeğe benzetti.

whatsapp-image-2025-10-27-at-120202.jpeg

Orhan, sosyal medyayı ikiye böldü. Orhan'ın dış görünüşünü eleştirenler olduğu kadar da bu nedenle gündeme gelmesine tepki gösterenler de oldu.

Bu tartışmaya AKP de girdi. AKP kurucularından AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Orhan hakkında 'Güzelliği ile gündem' oldu paylaşımına tepki gösterdi.

g4q7ulrxuaaanmi.jpg

AKP TARTIŞMALARA BÖYLE GİRDİ

Böhürler, X hesabından şunları ifade etti:

"Bir erkek kaymakam başarısı ile haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısı ile haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil."

screenshot-2025-10-29-at-12-48-47-1-xte-ayse-bohurler-bir-erkek-kaymakam-basarisi-ile-haber-oluyorsa-bir-kadin-kaymakam-da-basarisi-ile-haber-yapilmali-guzellik-kriteriyle-degil-son-derece-ayrimci-bir-dil-x.png

BİR DESTEK DE AKP'Lİ İŞ ADAMINDAN

Orhan'a AKP'den bir destek de hemşehrisinden geldi.

Elazığ'ın tanınan iş insanlarından ve kamudan aldığı ihaleler ile de bilinen AKP'li Veysel Demirci, Orhan'a destek çıktı.

g4qvqvvwyaazzix.jpg
Tuğçe Orhan'ın Yakakent Kaymakam Vekili Muhammed Sadi Taşyapan ile Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyareti.

2015'te AKP'den milletvekili aday adayı olan Demirci, Orhan ile yan yana fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

"Kaymakam,Tuğçe Orhan Kimdir.

Elazığ’ımızın çalışkan, azimli ve vatanına gönülden bağlı evlatlarından biridir…

Tüm imkânsızlıklara rağmen büyük bir kararlılıkla okumuş, Londra’da aldığı eğitimle kendini alanında geliştirmiş, bilgi birikimini devlet hizmetine adamış genç bir kaymakamdır.

Tuğçe Orhan; görevindeki başarısı, disiplini, mütevazılığı ve milletine olan sevgisiyle örnek bir kamu yöneticisidir.
O, Türk kadınının azmini, zekâsını ve liderlik gücünü en güzel şekilde temsil eden bir isimdir.

Onun hikayesi, imkânsızlıkların azim karşısında hiçbir anlam taşımadığını kanıtlayan bir başarı öyküsüdür.
Güzelliği değil, karakteri; görüntüsü değil, emeği konuşulmalıdır.

Çünkü o, çalışkanlığıyla, zekâsıyla ve vatan sevgisiyle bu ülkenin yüz akıdır ve sahipsiz değildir"

screenshot-2025-10-29-at-12-41-42-1-xte-veysel-demirci-kaymakam-tugce-orhan-kimdir-elazigimizin-caliskan-azimli-ve-vatanina-gonulden-bagli-evlatlarindan-biridir-tum-imkansizliklara-ragmen-buyuk-bir-kararlilikla-okumu.png

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da ilçeye yeni atanan Orhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

g4ryafyx0aanvbd.jpg

TÜRKEŞ PAYLAŞIMI İDDİASI

Öte yandan Tuğçe Orhan'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından da MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için paylaşım yapıldığı görüldü.

12344jpg-otr0foo9fe6pp-vn238toa.webp

TUĞÇE ORHAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Elazığ'da doğan ve ilk görev yeri de Elazığ da olan Orhan'ın öz geçmişi şöyle:

"1995 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara’da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı. Ardından Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, İngiltere’nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tuğçe Orhan, iyi derecede İngilizce bilmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Siyaset
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Anıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı
Anıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı