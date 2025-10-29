Cindy Bebek kaymakam tartışmalarına AKP de girdi

Samsun'un Ladik ilçesine Kaymakam vekili olarak Tuğçe Orhan atandı. Sosyal medyada Orhan dış görünüşü nedeniyle gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Orhan'ı 'Cindy Bebek' isimli kız çocuklar için yapılan dünyaca ünlü oyuncak bebeğe benzetti.

Orhan, sosyal medyayı ikiye böldü. Orhan'ın dış görünüşünü eleştirenler olduğu kadar da bu nedenle gündeme gelmesine tepki gösterenler de oldu.

Bu tartışmaya AKP de girdi. AKP kurucularından AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Orhan hakkında 'Güzelliği ile gündem' oldu paylaşımına tepki gösterdi.

AKP TARTIŞMALARA BÖYLE GİRDİ

Böhürler, X hesabından şunları ifade etti:

"Bir erkek kaymakam başarısı ile haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısı ile haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil."

BİR DESTEK DE AKP'Lİ İŞ ADAMINDAN

Orhan'a AKP'den bir destek de hemşehrisinden geldi.

Elazığ'ın tanınan iş insanlarından ve kamudan aldığı ihaleler ile de bilinen AKP'li Veysel Demirci, Orhan'a destek çıktı.

Tuğçe Orhan'ın Yakakent Kaymakam Vekili Muhammed Sadi Taşyapan ile Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyareti.

2015'te AKP'den milletvekili aday adayı olan Demirci, Orhan ile yan yana fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

"Kaymakam,Tuğçe Orhan Kimdir. Elazığ’ımızın çalışkan, azimli ve vatanına gönülden bağlı evlatlarından biridir… Tüm imkânsızlıklara rağmen büyük bir kararlılıkla okumuş, Londra’da aldığı eğitimle kendini alanında geliştirmiş, bilgi birikimini devlet hizmetine adamış genç bir kaymakamdır. Tuğçe Orhan; görevindeki başarısı, disiplini, mütevazılığı ve milletine olan sevgisiyle örnek bir kamu yöneticisidir.

O, Türk kadınının azmini, zekâsını ve liderlik gücünü en güzel şekilde temsil eden bir isimdir. Onun hikayesi, imkânsızlıkların azim karşısında hiçbir anlam taşımadığını kanıtlayan bir başarı öyküsüdür.

Güzelliği değil, karakteri; görüntüsü değil, emeği konuşulmalıdır. Çünkü o, çalışkanlığıyla, zekâsıyla ve vatan sevgisiyle bu ülkenin yüz akıdır ve sahipsiz değildir"

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da ilçeye yeni atanan Orhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

TÜRKEŞ PAYLAŞIMI İDDİASI

Öte yandan Tuğçe Orhan'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından da MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için paylaşım yapıldığı görüldü.

TUĞÇE ORHAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Elazığ'da doğan ve ilk görev yeri de Elazığ da olan Orhan'ın öz geçmişi şöyle: