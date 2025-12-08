CIA'nın PKK'ya 12 yıl önce yazdığı 'faks' ortaya çıktı

Terör örgütü PKK’nın feshini başlatan İmralı Süreci’nde Kandil, Barzani ve DEM Parti cephesinden yapılan açıklamalar, iktidarda büyük rahatsızlık yarattı.

Saray’ın önde gelen isimlerinden Mehmet Uçum, terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan ile görüşen komisyonda yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’i sabotajla suçladı.

Sır gibi saklanan İmralı tutanaklarının gerçek sayısı ortaya çıktı! 'Demokratikleşme' için de 'Yeni Anayasa' şartı koştular

Yasal düzenlemelerdeki belirsizlik de devam ederken, Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Selvi, 2013-2014’teki Çözüm Süreci’nde terör örgütü PKK’nın liderlerinden Murat Karayılan’a Amerika’nın istihbarat örgütü CIA’dan faks gittiğini aktardı.

2013’teki sürecin sabotajla bittiğini söyleyen Selvi, şunları ifade etti:

"PKK’nın silah bırakması ve tasfiye süreci yüzyılın projesi. Madem yüzyılın projesi o zaman yüzyılın özenini ve hassasiyetini göstermek gerekiyor.

Bazen büyük yangınlar küçük kıvılcımlardan çıkıyor. Geçmiş dönemlerde bunları çok yaşadık. Çoğu zaman da planlı sabotajlar yapıldı.

2013-2014’teki çözüm sürecinde bir sahne yaşanıyor.

GAZETECİ-CIA İŞBİRLİĞİ

PKK’nın başındaki Murat Karayılan, Kandil’e giden HDP Heyeti’ne, “Size iki faks göstereceğim” diyor. “Bunlardan biri Türkiye’deki bir gazeteciden geldi. Diğeri ise CIA’nın bizimle ilgili birimin başındaki şahıstan. Ama ikisi de aynı merkezden çıkmış, her ikisi de kelime kelime aynı şeyi söylüyor. Türkiye’deki gazeteciden gelen faksta, ‘Siz Türkiye ile bir süreç yürütüyorsunuz. ABD de devrede olsun. ABD sizin haklarınızı korur. ABD devrede olmazsa Türkiye sizi aldatır’ diyor. CIA’da bizden sorumlu olan şahsın faksı da kelime kelime aynı” diyor. Faks metni aynı, sadece imzalar farklı.

Çözüm süreçlerini büyük güçler sabote etti. Ama kimi zaman süreç yönetiminde yaşanan küçük krizler süreci sabote etmek isteyenlerin eline fırsat verdi. Habur rezaletinde yaşandığı gibi."