CHP'ye kayyum sopası sallanırken AKP'de Erdoğan seferberliği: Bir dönem daha...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kilis'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Birileri gibi yüz kızartıcı suçumuz hiç olmadı" diyen Zeybekci, "Birileri gibi emanete ihanet eden bir yapımız hiç olmadı. Bu ülkenin, bu milletin bize emanet ettiğine ne ihanet ederiz, ne de ihanet ettiririz" dedi.

"BİR DÖNEM DAHA..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzen Zeybekci, "Yolda herkesin elini sıkacak, her bireye dokunacağız. Biz arkamızdaki, yanımızdaki eserlerimizi şu andaki projelerimizi zaten öne koyacağız ve diyeceğiz ki biz yaptık, ve yine biz yapıyoruz. Biz çözeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan yapacak yine. Rabbim inşallah bir dönem daha bu memlekete, bu millete, bu ülkeyi hizmet etmeyi nasip etsin ona" ifadelerini kullandı.