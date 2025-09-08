CHP'ye kayyum kuşatması AKP'li Sayan'ı bile çileden çıkardı: 'Vallahi yanlış yapıyoruz'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis koruması altında il binasına geldi.

Bina çevresi tamamen polis tarafından kuşatılırken, CHP'lilerin girişi engellendi, milletvekillerine biber gazı sıkıldı. Kayyum kararına tepki gösteren çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaşananlara AKP'li isimler de tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan oldu. Sayan, sosyal medya platformu X hesabından "Yanlış yapıyoruz" diyerek bir paylaşım yaptı.

"VALLAHİ YANLIŞ YAPIYORUZ"

Sayan'ın paylaşımında, "Kardeşim, vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz. Eğer CHP il seçiminde gerçekten hile yapılmışsa, çözüm çok basittir: Seçim iptal edilir, devlet kendi memurları ve hâkimin gözetiminde yeni bir seçim yapar. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirine rakip insanları karşı karşıya getiriyoruz. Bu yöntemle ne bir netice alabiliriz ne de ülkeye fayda sağlayabiliriz. Tam tersine, ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz.

"DÜNYAYA REZİL OLMANIN BİR ANLAMI VAR MI?"

Üstelik hiçbir güzelliği hak etmeyen CHP’ye mağduriyet alanı açıyoruz. Bu süreç, en başta sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor. Demokrasimize zarar veriyor. Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı? Devlet, İstanbul seçimlerini iptal edince seçim yenilenmişti. Şimdi de aynı yolu izlemek gerekir. Hile varsa, seçim yenilensin.

Devlet kendi memurlarını, kendi hâkimini göndersin. Seçim yeniden yapılsın. Hile yapanlar da ayrıca ceza mahkemelerinde yargılansın. İş bu kadar basitken neden bu kadar büyütüyoruz? Ne aklım alıyor ne de gönlüm razı oluyor" ifadelerini kullandı.