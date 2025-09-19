CHP'nin kusursuz kurultay planı ortaya çıktı! İşte kılı kırk yaran satranç hamleleri

CHP, 15 Eylül'de görülen Kurultay Davası'na karşı olağanüstü kurultay hamlesinde bulundu. Davadan kayyum kararı çıksa bile 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay ile kayyumun sadece 6 gün görevde kalacağı ifade edildi. Davadan da 24 Ekim'e erteleme çıktı.

Olağanüstü Kurultay'a da iki günden az bir zaman kaldı.

22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak delegelerin karşısına çıkacak.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ; Özel, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan A Takımı’nda değişikliğe gitmeyecek. Kurultayda ayrıca blok liste yöntemiyle seçim yapılması önerilecek.

HUKUKİ SORUN OLMAMASI İÇİN KATILMAYACAKLAR

Kurultaya bin 127 delege katılacak ancak İstanbul il delegeleri oy kullanmayacak. Ayrıca PM ve MYK üyeleri de “hukuki açıdan sorun olmaması” için sandığa gitmeyecek.

Akıllardaki 'Kılıçdaroğlu gelecek mi?' sorusuna iktidarın kalemi yanıt verdi

GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

Kurultayın önemli başlıklarından biri de “Güven oylaması” olacak. Delegeler, Özgür Özel’e duydukları güveni oylamada el kaldırarak gösterecek. Bu oylamanın ardından seçim sürecine geçilecek. CHP kulislerine göre, delegelerin büyük çoğunluğunun Özel’e destek vermesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ NE YAPACAK?

Parti içi muhalefet olarak tanımlanan ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bir kısmının kurultay salonuna gitmeyeceği öğrenildi. Ancak bu grubun, Özel’e karşı alternatif bir liste çıkarmayacağı belirtildi.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, kurultayda herhangi bir usulsüzlük iddiasına karşı hazırlıklı olunacak. “Olası bir manipülasyona karşı” hazirun cetveli ve oy kullanan delegelerin listesi dikkatle incelenecek. Tüm belgeler kurultay sonrası Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne teslim edilecek.

NELER OLMUŞTU?

CHP'de Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği kurultay davalık olmuştu. Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yendiği kurultayda şaibe olduğu iddia edilmiş ve CHP'den ihraç Lütfü Savaş'ın öncülüğünde dava açılmıştı.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’de görülen davanın 15 Eylül'deki duruşmasında 'mutlak butlan' kararının çıkacağı yani görevin Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edileceği iddia edilmişti.

CHP delegeleri de buna karşı olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP, mahkeme kararı ile partiye olası bir kayyum atama olsa bile 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayda seçilecek genel başkanın kayyumu boşa düşüreceğini ifade etmişti.

Ayrıca 21 Eylül'deki kurultayın iptali için bazı CHP delegeleri üç kez itirazda bulunmuştu. Fakat ilç ve il seçim kurulları bunları reddetti. YSK da bugün bu itirazları inceleyecek.