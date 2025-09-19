Akıllardaki 'Kılıçdaroğlu gelecek mi?' sorusuna iktidarın kalemi yanıt verdi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP 38. Olağan Kurultayı'na farklı mahkemelerde davalar açarak iptalini istedi. Kurultay davası olarak kamuoyunun takip ettiği o davalardan birinde mutlak butlan talebi de görüşülürken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden göreve gelme ihtimali konuşulmaya başlandı.

Olası mutlak butlan kararına karşılık partisini 21. Olağanüstü Kurultay'a götüren Özgür Özel, rekor oy ile yeniden genel başkan seçilirken o kurultaya da dava açılınca CHP'nin eski delegeleri imza vererek 21 Eylül'de bir kez daha olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.

Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin yanıtı merak edilen sorulardan biri de uzun süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağı oldu.

AKILLARDAKİ 'KILIÇDAROĞLU GELECEK Mİ?' SORUSUNA İKTİDARIN KALEMİ YANIT VERDİ

İktidarın kalemi Abdülkadir Selvi bugün ki "Özgür Özel’in doğru hamleleri" başlıklı yazısında o soruya yanıt verdi. Önceki yazılarında olası mutlak butlan kararını kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'na yapılan eleştirilere karşı çıkarak savunmaya geçen Selvi, Özgür Özel'in Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu kararlarına karşı doğru hamleler yaptığını anlattı.

Özgür Özel'in mutlak butlan ve kayyum süreçlerinde yaptıkları ile "Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’i oyundan düşürürken CHP’yi bütünleştirdiğini" ifade eden Selvi, Özel’in liderliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Gözlerin Kılıçdaroğlu'na çevrileceği 24 Ekim'de görülecek kurultay davası öncesinde yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin merak edilen sorulara yanıt veren Selvi, aldığı kulis bilgisini şöyle yazdı:

"Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde."

Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: