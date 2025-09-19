Akıllardaki 'Kılıçdaroğlu gelecek mi?' sorusuna iktidarın kalemi yanıt verdi
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP 38. Olağan Kurultayı'na farklı mahkemelerde davalar açarak iptalini istedi. Kurultay davası olarak kamuoyunun takip ettiği o davalardan birinde mutlak butlan talebi de görüşülürken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden göreve gelme ihtimali konuşulmaya başlandı.
Olası mutlak butlan kararına karşılık partisini 21. Olağanüstü Kurultay'a götüren Özgür Özel, rekor oy ile yeniden genel başkan seçilirken o kurultaya da dava açılınca CHP'nin eski delegeleri imza vererek 21 Eylül'de bir kez daha olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.
Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin yanıtı merak edilen sorulardan biri de uzun süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağı oldu.
İktidarın kalemi Abdülkadir Selvi bugün ki "Özgür Özel’in doğru hamleleri" başlıklı yazısında o soruya yanıt verdi. Önceki yazılarında olası mutlak butlan kararını kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'na yapılan eleştirilere karşı çıkarak savunmaya geçen Selvi, Özgür Özel'in Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu kararlarına karşı doğru hamleler yaptığını anlattı.
Özgür Özel'in mutlak butlan ve kayyum süreçlerinde yaptıkları ile "Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’i oyundan düşürürken CHP’yi bütünleştirdiğini" ifade eden Selvi, Özel’in liderliğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Gözlerin Kılıçdaroğlu'na çevrileceği 24 Ekim'de görülecek kurultay davası öncesinde yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin merak edilen sorulara yanıt veren Selvi, aldığı kulis bilgisini şöyle yazdı:
"Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde."
Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
1- Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı süreçte mücadeleyi seçti. Bu hamlesi Özgür Özel’i genel başkanlıktan liderliğe yükseltti.
2- CHP Kurultayı’yla ilgili mutlak butlan tartışmasının yaşandığı, İstanbul’a Gürsel Tekin’in atandığı süreçte doğru hamleler yaptı.
Bu süreç Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’i oyundan düşürürken CHP’yi bütünleştirdi, Özgür Özel’in özgül ağırlığını artırdı.
KAYBEDENLER KULÜBÜ
Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu.
Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde.
Ama 24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri kalmadı. Kaybedenler kulübünün iki üyesi olarak CHP’nin tozlu arşivinde yerlerini aldılar.
Peki bu süreç Mansur Yavaş’ın geleceğini nasıl etkileyecek?
CHP’deki gelişmelerin iki önemli siyasi sonucu olacak.
1- CHP’nin başında kim kalacak?
2- Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Mansur Yavaş bu süreçten yara almadan çıktı. Ama Özgür Özel çok başarılı bir performans gösterince Mansur Yavaş’ın pırıltısı azaldı. Ayrıca bu sürecin liderliğini Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yaptı. Mansur Yavaş pasif kalmayı tercih etti.
Özgür Özel ile onun sırdaşı olan Veli Ağbaba ilginç bir şekilde peş peşe Mansur Yavaş ismini öne sürdüler.
MANSUR YAVAŞ’A HÜSRAN
Ama CHP kulislerinde konuşulan şu; Ekrem İmamoğlu, cezaevinde olduğu ve diploması iptal edildiği için cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Özgür Özel ekibi Mansur Yavaş’ı harcamak için ismini öne sürdüler. Mansur Yavaş ayrıca bu süreçlerde pasif kalarak CHP tabanındaki etkisini kaybetti. Özgür Özel ise mücadeleci kişiliği ile tabanın umudu oldu. Bu süreç Mansur Yavaş’ın da denklem dışında kalmasına yol açtı. Özgür Özel çok başarılı bir performans ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e güveni ise tam. Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme süreci başlayınca Özgür Özel ekibi CHP genel başkanları doğal cumhurbaşkanı adayıdır diye kampanya başlatacaklar. Bu durumda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olur, Mansur Yavaş’a ise bir kez daha hüsran kalır.