CHP'nin 63'ncü miting adresi belli oldu!

CHP'nin 63'ncü miting adresi belli oldu!
Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlanan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 63'ncüsünün nerede düzenleneceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 63'ncüsü İstanbul Arnavutköy'de yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitinge çağrıda bulundu. Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" dedi.

chp-miting.png

CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!

CHP'den 62'nci 'eylem': Yurttaşlar Sarıyer'de iradesine sahip çıkıyorCHP'den 62'nci 'eylem': Yurttaşlar Sarıyer'de iradesine sahip çıkıyor

MİTİNGİN ADRESİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Mitingin Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
Siyaset
Gazeteci Asuman Aranca'ya hapis cezası
Gazeteci Asuman Aranca'ya hapis cezası
CHP lideri Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması
CHP lideri Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması