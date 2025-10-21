CHP'nin 63'ncü miting adresi belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 63'ncüsü İstanbul Arnavutköy'de yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitinge çağrıda bulundu. Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" dedi.

MİTİNGİN ADRESİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Mitingin Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da düzenleneceği ifade edildi.

