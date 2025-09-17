CHP'li Umut Akdoğan MHP'li Feti Yıldız'a tek tek sordu: Süreci taşlayan kim

CHP Ankara Milletvekili ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Umut Akdoğan, 'kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'İBB soruşturması'ndan da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şahan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kent uzlaşısı soruşturması hakkında kullandığı ifadelerden 15 saat sonra İBB soruşturmasından tutuklanmasına dikkat çeken Akdoğan, MHP Gelen Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a tek tek sordu.

Yıldız'ın komisyonun 10'uncu toplantısında akademisyenlerin dinlendiğini belirten paylaşımını alıntılayan Akdoğan, "Komisyonda taş üstüne taş koymaya çalışırken birileri boyumuzu bile aşamayacak kadar örebildiğimiz duvarları yıkmıyorlar mı?" dedi.

ŞAHAN, BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SONRA İBB SORUŞTURMASINDAN DA TUTUKLANDI

Kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, geçtiğimiz günlerde İBB soruşturması kapsamında da ifadesi alınıp tutuklandı.

Şahan'ın, Bahçeli'nin kent uzlaşısı soruşturması kapsamından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için "Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız" dedikten 15 saat sonra, İBB soruşturmasından tutuklanması dikkat çekti.

UMUT AKDOĞAN FETİ YILDIZ TEK TEK SORDU

CHP Ankara Milletvekili ve komisyon üyesi Umut Akdoğan, MHP'li Feti Yıldız'a Resul Emrah Şahan'ın başka bir soruşturmasından tutuklanmasını hatırlatarak "Komisyonda taş üstüne taş koymaya çalışırken birileri boyumuzu bile aşamayacak kadar örebildiğimiz duvarları yıkmıyorlar mı?" diye sordu.

"SÜRECİ TAŞLAYAN KİM?"

Akdoğan, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak Yıldız'a şöyle seslendi:

"Sn. Feti Yıldız sunumlarda hem ideali dinledik hem de bu idealden bizi uzaklaştıracak hamlelerin ne kadar sakıncalı olacağını.

Dünya örneklerinden bir kez daha ne kadar hassas bir dengenin üzerinde, ne kadar çok çözüme muhtaç konuların arasından gittiğimizi bir kez daha gördük.

Süreci taçlandıran değil, taşlayan hamlelerden uzak durmanın ne kadar yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha anladık. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan‘ın geçen hafta Sn. Bahçeli’nin olumlu yöndeki açıklamaları sonrasında “olur da çıkarsa diye” İBB soruşturması kapsamına o gün için aceleyle ama 167 gün sonra sokulması taçlandırılması gereken konunun taşlanması değil midir?

Yarın kent uzlaşısı ile ilgili bir yargılama var. Belediye meclis üyelerini tutuklu yargılamak taçlandırılması gereken konunun taşlanması değil midir?

Komisyonda taş üstüne taş koymaya çalışırken birileri boyumuzu bile aşamayacak kadar örebildiğimiz duvarları yıkmıyorlar mı?"