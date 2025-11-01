CHP'li Tutdere deprem davaları ile ilgili kritik dosyayı Bakan Tunç'a iletti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için cumartesi günü Adıyaman'a geldi.
Burada CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem davalarıyla ilgili hazırladıkları dosyayı Bakan Tunç'a iletti.
TUTDERE DEPREMLE DAVALARIYLA İLGİLİ DOSYAYI TUNÇ'A İLETTİ
Tutdere, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen şehirlerdeki belediyelerin tam yargı davalarında karşılaşabilecekleri tazminat sorunlarına ilişkin bir dosya hazırladıklarını belirtti.
Söz konusu dosyayı Adıyaman'a ziyaret gerçekletiren Adalet Bakanı Tunç'a ilettiklerini belirten Tutdere o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tutdere 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
- "Bir dizi açılış ve ziyaret için Adıyaman’ımıza gelen Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a, deprem şehirlerindeki belediyelerin tam yargı davalarında karşılaşabilecekleri tazminat sorunlarına ilişkin dosyamızı ilettik. 6 Şubat’ın yaralarını sarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren belediyelerimizin karşılaştığı bu önemli konulara yönelik gösterdiği ilgi, duyarlılık ve yapıcı yaklaşım için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı titizlik ve hassasiyetle yürütülmesini temenni ediyorum."
