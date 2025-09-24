CHP'li Tanrıkulu'ndan kritik çağrı! "HSK resen toplanmalı"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin İstanbul’daki olağanüstü kongresiyle ilgili yargı müdahalesine tepki gösterdi. Kongrenin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapıldığını hatırlatan Tanrıkulu, “Delegelerin çağrısıyla ve bu kongrenin yapılmasına YSK karar vermişti” dedi. YSK'nın kararında Asliye Hukuk Mahkemelerinin seçim sürecini durduramayacağının açıkça belirtildiğini vurgulayan Tanrıkulu, “Karar verirken de şunu söylemişti: Asliye Hukuk Mahkemeleri devam eden seçim süreçlerini durduramaz. Bu seçim yargısının görevi içindedir” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | YSK iradesini teslim etmedi! "Başlayan kongre durdurulamaz"

Tanrıkulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongreyi durdurma yönündeki yeni girişimini sert sözlerle eleştirdi.

“Ancak bugün İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi yeniden yazı yazdı İlçe Seçim Kurulu'na ve Valiliğe, ‘dursun’ dedi. Bu tamamen hukuka aykırı, tamamen” diyen Tanrıkulu, bu mahkemenin yetki sınırlarını aştığını söyledi.

Tanrıkulu, seçimlerin başlaması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasının sadece seçim yargısının gözetimi altında olabileceğini belirtti.

Tanrıkulu, ilgili hâkimin açık şekilde görevini kötüye kullandığını savunarak şunları söyledi:

“45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tamamen anayasaya aykırı bir biçimde, Siyasi Partiler Yasası'na aykırı bir biçimde görevini kötüye kullanıyor.”

Bu durumun bir anayasa suçu olduğunu vurgulayan CHP’li vekil, yargı organlarının derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"HSK HEMEN TOPLANMALI"

Adalet Bakanlığı ve Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) çağrı yapan Tanrıkulu, “Adalet Bakanlığı'nın hâkimler üzerinde idari denetim yetkisi var. Ayrıca Hâkimler Savcılar Kurulu var. Derhal ama derhal resen toplanması lazım” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hâkimin görevde kalmasının kabul edilemez olduğunu savunan Tanrıkulu, “Bu suçu sonuçta görevdeyken işlemektedir. Dolayısıyla bu suçu bu kadar açık işleyen bir yargıç görevde kalamaz. “Buradan bakana da YSK'ya da çağrı yapıyorum. Bu hâkimi görevden uzaklaştırın" dedi.