CHP'li Mahmut Tanal: AKP demokratik meşruiyetini hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de kaybetmiştir

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. ,

KKTC seçimleri kazanan Erhürman'dan ilk açıklama: Dış politikayı Türkiye ile yakın istişare içerisinde yürüteceğim

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, KKTC seçimlerini şöyle değerlendirdi:

"AKP’nin tüm devlet imkânlarıyla desteklediği adayın sandıkta kaybetmesi, halk iradesine karşı yürütülen vesayet siyasetinin iflasıdır. Kıbrıs Türk halkı bu seçimle birlikte açıkça şunu söylemiştir: 'Egemenlik halkındır; irade Ankara’dan değil, Lefkoşa’dan yükselir.' Bu sonuç, sadece bir seçim değil, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan 'kendi kaderini tayin hakkının' (Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkının) halk eliyle yeniden tescilidir. AKP’nin müdahaleci politikası, demokratik meşruiyetini hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de kaybetmiştir. Halk baskının değil, hukukun ve özgürlüğün yanında saf tutmuştur. Kıbrıs Türk halkını, iradesine sahip çıktığı için yürekten kutluyorum."

KKTC seçimlerine Cumhur’dan ilk tepki Bahçeli’den