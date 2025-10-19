CHP'li Mahmut Tanal: AKP demokratik meşruiyetini hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de kaybetmiştir

CHP'li Mahmut Tanal: AKP demokratik meşruiyetini hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de kaybetmiştir
Yayınlanma:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin, "AKP’nin tüm devlet imkânlarıyla desteklediği adayın sandıkta kaybetmesi, halk iradesine karşı yürütülen vesayet siyasetinin iflasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. ,

KKTC seçimleri kazanan Erhürman'dan ilk açıklama: Dış politikayı Türkiye ile yakın istişare içerisinde yürüteceğimKKTC seçimleri kazanan Erhürman'dan ilk açıklama: Dış politikayı Türkiye ile yakın istişare içerisinde yürüteceğim

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, KKTC seçimlerini şöyle değerlendirdi:

"AKP’nin tüm devlet imkânlarıyla desteklediği adayın sandıkta kaybetmesi, halk iradesine karşı yürütülen vesayet siyasetinin iflasıdır. Kıbrıs Türk halkı bu seçimle birlikte açıkça şunu söylemiştir: 'Egemenlik halkındır; irade Ankara’dan değil, Lefkoşa’dan yükselir.' Bu sonuç, sadece bir seçim değil, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan 'kendi kaderini tayin hakkının' (Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkının) halk eliyle yeniden tescilidir. AKP’nin müdahaleci politikası, demokratik meşruiyetini hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de kaybetmiştir. Halk baskının değil, hukukun ve özgürlüğün yanında saf tutmuştur. Kıbrıs Türk halkını, iradesine sahip çıktığı için yürekten kutluyorum."

KKTC seçimlerine Cumhur’dan ilk tepki Bahçeli’denKKTC seçimlerine Cumhur’dan ilk tepki Bahçeli’den

Kaynak:ANKA

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Siyaset
Vali Davut Gül, muhtarlarla buluştu: Kimin derdi varsa siz bileceksiniz
Vali Davut Gül, muhtarlarla buluştu: Kimin derdi varsa siz bileceksiniz
Özgür Çelik isim vermedin Gürsel Tekin'e meydan okudu: Varsa cesaretiniz gelin aday olun
Özgür Çelik isim vermedin Gürsel Tekin'e meydan okudu: Varsa cesaretiniz gelin aday olun