CHP'li isimden iktidar medyasının firar iddiasına jet yalanlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 Eylül'de Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini söyledikten sonra Özer ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, mali suçlar soruşturmasından ikinci kez tutuklandı.

Şahan'ın belediye başkan yardımcılığını yapan Hakan Karademir'in ifade verdikten sonra yurt dışına kaçtığı AKP medyası tarafından iddia edildi.

Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama! Bahçeli'nin açıklamasından 15 saat sonra tutuklanmıştı

Hakan Karademir, iddialara X hesabından jet hızla yanıt verdi. Karademir, hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma olmadığının altını çizdi. Karademir, seyahatinin önceden planlandığını ve Şişli Belediye Başkanlığı'na da izin dilekçesini sunduğunu belirtti. Karademir, akrabalarını ziyaret ve taziye için yurt dışında bulunduğunu belirtti.

Karademir şunları ifade etti: