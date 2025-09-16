CHP'li isimden iktidar medyasının firar iddiasına jet yalanlama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 Eylül'de Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini söyledikten sonra Özer ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, mali suçlar soruşturmasından ikinci kez tutuklandı.
Şahan'ın belediye başkan yardımcılığını yapan Hakan Karademir'in ifade verdikten sonra yurt dışına kaçtığı AKP medyası tarafından iddia edildi.
Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama! Bahçeli'nin açıklamasından 15 saat sonra tutuklanmıştı
Hakan Karademir, iddialara X hesabından jet hızla yanıt verdi. Karademir, hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma olmadığının altını çizdi. Karademir, seyahatinin önceden planlandığını ve Şişli Belediye Başkanlığı'na da izin dilekçesini sunduğunu belirtti. Karademir, akrabalarını ziyaret ve taziye için yurt dışında bulunduğunu belirtti.
Karademir şunları ifade etti:
1. Önceden planlanan bir seyahatime ilişkin “Şişli Belediye Başkanlığına izin dilekçesi sunarak” akrabalarımı ziyaret ve taziye amacıyla yurtdışında bulunuyorum.
2. Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde “firari” olarak nitelendirilerek, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesi sonrasında yurtdışına kaçtığım şeklinde haber ve paylaşımlar yapılmıştır.
3. Şahsımı hedef alan bu haber içeriklerinin gerçek dışı olduğunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar hakkımda yürütülen bir soruşturma olduğuna dair bir bilgi de tarafıma ulaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım.