Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama! Bahçeli'nin açıklamasından 15 saat sonra tutuklanmıştı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan altı ay önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklandı. Şahan, dün cezaevinden SEGBİS'le İstanbul Adliyesi'ne bağlandı ve "İBB Soruşturması" kapsamında da ifade verdi. Akşam saatlerinde savcılık ifadesi tamamlanan Şahan, tutuklandı.

Şahan'ın tutuklanması Bahçeli'nin iktidar medyasından Sabah'a verdiği röportajdan tam 15 saat sonra gerçekleşti.

Saray’ın ajandasındaki “Kırmızı Pazartesi”

Bahçeli, İmralı Süreci devam ederken Kent Uzlaşısı soruşturmasından da tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliye edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli'nin çağrısından 15 saat sonra ikinci kez tutuklanan Resul Emre Şahan X hesabından şunları ifade etti:

Kıymetli dostlar,

6 aydır hukuken temelsiz, siyaseten de ülke gerçekleriyle taban tabana zıt bir dosyadan dolayı tutuklu yargılanıyorum.

12 Eylül günü “Kent Uzlaşısı” adıyla anılan dosya ülke siyasetinin gündemine geldi. Demokrasiye duyulan ihtiyaç vurgulandı, kayyumların kaldırılması çağrısı yapıldı.

Tam da aynı gün, öğlen saatlerinde Savcılık beni İBB Başkanımız, partimizin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İBB dosyası üzerinden sorguya çağırdı. Siyaset ile hukuk arasındaki bağın bir kez daha yerinden oynadığını hissettim. Aylardır görüşüme başvurulmayan hangi konu vardı ki, serbest kalma ihtimalimiz konuşulurken sorguya çağrılıyordum?

6 saat süren sorguda bana sorulan her şey, Şişli’nin, İstanbul’un, milletimizin hakkını koruyan kamusal hizmet anlayışımızla ilgiliydi. Her soruya içim rahat, aynı sorumluluk duygusuyla, gururla cevap verdim. Tutukluluk kararı baştan verilmiş bir sorguda, başka ne bekleyebilirlerdi?

On dosyadan da tutukluluk kararı verseler, yüzlerce kişiden “ifade” adı altında iftiralar toplasalar da bir gerçeği değiştiremeyecekler:

Biz bu ülkenin hakikatiyiz, geleceğiyiz.

Asla şüpheniz olmasın.

“Öyle yıkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip…

Nerede olursan ol,

İçerde, dışarda, derste, sırada,

Yürü üstüne – üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının…

Dayan kitap ile,

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Dayan rüsva etme beni.”