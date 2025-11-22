CHP’li Günaydın: TRT’nin iftira yayını serbest protesto edilmesi yasak

CHP’li Günaydın: TRT’nin iftira yayını serbest protesto edilmesi yasak
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın TRT Binası’na yapmak istediği yürüyüşün polis tarafından engellenmesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT’nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Ekrem İmamoğlu ve İBB duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden başlayarak TRT Ulus binası önüne yapacağı yürüyüş çevik kuvvet ve TOMA'lar tarafından engellendi.

CHP'nin TRT eylemine Toma'lı engel: CHP'liler ablukayı aşarak TRT önüne ulaştıCHP'nin TRT eylemine Toma'lı engel: CHP'liler ablukayı aşarak TRT önüne ulaştı

CHP'liler, çevik kuvvetin engelini aşarak TRT'nin Ulus'taki binasına ulaşmayı başardı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşanan bu engellemeye sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

"TRT’NİN İFTİRA YAYINI SERBEST BU TUTUMUN PROTESTO EDİLMESİ YASAK"

Günaydın paylaşımında şunları kaydetti:

"Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT’nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak.. Yasaklarınızla birlikte ve hep beraber, tarihin çöplüğüne gideceksiniz.."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Siyaset
Kılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemiş
Kılıçdaroğlu bugün CHP’yi eleştirdi ama genel başkanken yaptığı açıklamada bakın ne söylemiş
Davutoğlu'ndan Putin ve Xi Jinping'e mektup
Davutoğlu'ndan Putin ve Xi Jinping'e mektup
“Israrlılar”, “vazgeçmiyorlar”… Saraçhane Dayanışması’nda bir gün
“Israrlılar”, “vazgeçmiyorlar”… Saraçhane Dayanışması’nda bir gün