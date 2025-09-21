CHP'li Gizem Özcan: “Geleceğin iktidarına darbe yapılıyor”

CHP 39. Olağan Kurultayı süreci kapsamında Menteşe İlçe Kongresi, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi 'nde yapıldı. Kongreye, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra kongrenin Divan Başkanlığı görevine seçilen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Bir yanda partimize, hukuk araçsallaştırılarak yapılan saldırılar, diğer yandan siyaseten uygulanan baskılar, silkeleme operasyonları, diğer yandan parti içi demokrasimizin gelişmesi ve yücelmesi için yaptığımız çalışmalar. Bugün ilimizde Menteşe'de, Bodrum'da, Seydikemer'de ilçe kongreleri yapıyoruz. İktidarın bize, partimize yönelttiği saldırılarla derin mücadeleler yapıyor ve bu uğurda bazı arkadaşlarımız cezaevinde olmak suretiyle bedeller ödemeye devam ediyoruz. Silivri'de, Buca'da, Paşa kapısında yatmakta olan bütün yol arkadaşlarımıza selam olsun" diye konuştu.

"BUGÜN GELECEĞİN İKTİDARINA DARBE YAPILIYOR"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise şunları söyledi:

“Bilinsin ki bu salonlarda, Muğla'nın dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında sadece kongre yapmıyoruz. Aynı zamanda demokratik yollarla hukuksuzluğa karşı, haksızlığa karşı nasıl direnilir bu salonlarda onu da sizlerle birlikte gösteriyoruz. Bugün diyorlar ya ‘Emekliye, emekçiye siz iktidarı olursanız ne vereceksiniz kaynağı nasıl bulacaksınız?’ Bu yaşanan yargı darbeleriyle ülkenin bir gecede kaybettiği rakam 160 milyar lira. Yani bugün emekliliğe yapılan zammın tam 150 katı. Asgari ücretin otuz bin lira olması için gereken rakamın 120 katı. Bu ülkenin kaynakları var. Bu ülkenin en büyük sermayesi sizlersiniz, bizleriz, insan gücü. Bu ülkenin gelinli kaynakları var ama sizin siyasi olarak bunu nereye harcayacağınız politik tercihlerinizdir. Bugün halktan yana haktan olmayanlar, bu tercihlerini milletten değil kendi koltuklarını muhafaza etmekten yana kullanıyorlar. Eskiden darbeler mevcut iktidara yapılırdı. Her türlü darbelik karşısındayız. Ancak bugün geçtiğimiz süreçte farklı bir konuyu yaşıyoruz ne yazık ki. Bugün, geleceğin iktidarına darbe yapılıyor. 15 buçuk milyon kişinin iradesiyle hür ve özgür iradesiyle Cumhurbaşkanı adayımız da olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu'na sadece yapılmıyor, aynı zamanda bu halkın, bu milletin iradesine direkt yapılıyor.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Bizim tek bir derdimiz var, barış içerisinde herkesle iyi geçinmek. Partinin büyümesini, güçlenmesini sağlamak. Başka hiçbir derdimiz olamaz. Menteşe'de Nail Başkan kendini tekrar seçtirmek için öyle kirli pazarlıklara falan girmedi. Çünkü başarılı bir yönetim var burada. Ve sizler de bunu teveccüh ettiniz. Bir gün gelip bana ‘Başkanım bana destek olur musun' demedi. Bunu il başkanlığında da göreceksiniz. Bu yazılan, çizilen her şeyin aksine, örgütün tasarrufu neyse ben herkesle çalışırım. Herkesle çalışırım yeter ki kendi şahsi emellerini, ikbalini ve düşünmesin, yeter ki partiyi büyütmek için çalışsın. İl seçiminde en doğru kararı delegelerin alacağına eminim. Kendine güvenen varsa arkadaşlar çıkar aday olur. Biz kendimize güveniyorduk. Talip olduk. Böyle bu iş. Kendine güvenmeyen, bir başkasının sırtından bir yere gelmek isteyen insanlar, zaten başarı sağlayamaz” diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Menteşe'mizdeki bu başarıyı, en üst seviyeye taşıyacağımızdan benim hiçbir şüphem yok. Yolumuz açık olsun diyorum. Yolumuz aydınlık olsun. Cumhuriyet Halk Partisi yüzyıllık koca bir çınar. Biz hep beraber bu çınarı daha da köklendirip, daha da yücelteceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek adayla gidilen seçimde mevcut başkan Nail Kızıl, yeniden seçildi. Kızıl, “Biz bir komisyon kurduk. Komisyonda önceki dönem ilçe başkanlarımız, partimizin çeşitli yerlerinde görev alan abilerimiz, ablalarımız hep birlikte en ince ayrıntıya dikkat ederek, bir delege listesi belirledik. Yönetim kurulunu oluştururken de yine birlik ve beraberlik içinde yine komisyonumuzun da fikrini alarak, meslek gruplarına, mahalle dağılımına dikkat ederek, içimizde mühendislerimiz, hekimlerimiz, avukatımız, esnafımız var. Kırsal mahallelerden yönetim kuruluna gelen arkadaşlarımız var. Biz asil, yedek ayırmıyoruz. Kırk kişilik bir kadroyla çalışacağız” dedi.