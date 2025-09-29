CHP'li eski vekil Atila Sertel hakkında gözaltı kararı: Nedeni ortaya çıktı!

CHP eski milletvekili, Atila Sertel hakkında gözaltı kararı verildi. Sertel, dönemin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ın hakkında açtığı davalardan birinde ifade vermediği için polis eşliğinde ifade vermeye gideceğini belirtti.

Eski CHP İzmir Milletvekili Sertel, mevcutlu olarak ifade vermeye İzmir Adliyesi’ne götürüldüğünü belirtti.

GÖZALTI NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sertel, gözaltı gerekçesiyle ilgili, 'Eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış' açıklamasında bulundu.

atila-sertel2.pngSosyal medya platformu X hesabından gözaltı gerekçesini açıklayan Sertel, "Gözaltı kararının gerekçesi ortaya çıktı. Milletvekilliğim döneminde 9 Eylül Üniversitesi’nde Sayıştay’a yolsuzlukları ile ilgili bilgi, belge vermeyen, o dönemde öğretim üyelerine zulmeden, üniversiteyi siyasallaştıran eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış.

Polis arkadaşlarımız ile İzmir Adliyesi’ne gidip ifade vereceğiz. Hayatım boyunca hep gerçekleri dile getirdim, bilerek, isteyerek kimseye hakaret etmedim. Eski Rektör yaşamının büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiriyor. İstiyor ki bizde öyle olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

