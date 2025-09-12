CHP'li eski belediye başkanının kızı Köln'de aday gösterildi!

Almanya’da göçmen karşıtı söylemlerin arttığı bir dönemde, Yeşiller Partisi, Türkiye kökenli siyasetçi Berivan Aymaz’ı Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi. Aymaz, “Partim cesur bir adım attı, ben ise bu görev için oldukça iddialıyım” diyor.

YEŞİLLER'DEN CESUR ADAY: BERİVAN AYMAZ

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 14 Eylül’de yapılacak yerel seçimlerde, Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak olan Aymaz, halen Eyalet Meclisi Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor. 2017’de Yeşiller Partisi'nden milletvekili seçilen Aymaz, uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer alıyor.

Almanya'da aşırı sağın yükseldiği ve sağ popülist söylemlerin öne çıktığı bir dönemde göçmen kökenli bir aday gösterilmesi, siyasi uzmanlar tarafından riskli bir hamle olarak değerlendirilse de, yapılan anketler Aymaz’ın şansının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

"PARTİM CESUR, BEN İDDİALIYIM"

DW Türkçe’ye konuşan Berivan Aymaz, adaylığının partisi tarafından cesur bir adım olarak görüldüğünü belirtiyor. Aşırı sağın etkisini artırdığı bir dönemde, bu göreve talip olmasının bir duruş gösterdiğini ifade eden Aymaz, “Bu görevi üstlenmek cesaret ister. Ben de Köln’ün bu çeşitliliğini ve dayanışmasını temsil etmeye hazırım” dedi.

KÖLN, ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bir milyonu aşan nüfusuyla Köln, Almanya'nın en kozmopolit şehirlerinden biri. 180’in üzerinde milletten insanın yaşadığı kent, aynı zamanda güçlü bir sivil toplum geleneğine sahip. Aymaz, bu özelliğin aşırı sağa karşı da önemli bir direnç oluşturduğunu vurguluyor:

“Aşırı sağcı partilerin göçmen karşıtı politikaları açıklandığında Köln, yüzbinlerce insanla ilk ayağa kalkan şehir oldu. Irkçılığa karşı tepki konusunda Köln çok özel bir refleks gösteriyor,” diye konuştu.

DİPLOMAT AİLEDEN SÜRGÜN HAYATINA

Berivan Aymaz’ın göç hikayesi klasik işçi göçünden farklı. Babası Sait Aymaz, 1978’de Almanya’ya giderek Türkiye’nin Bonn Büyükelçiliği’nde Kültür Ataşesi olarak çalıştı. Aymaz'ın anlattığına göre 1980 askeri darbesi öncesi, Kürt kimliği ve kültürel faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye çağrılan babası, geri dönmeyi reddetti. Aile, pasaportlarına el konulduğu için Almanya'da kalmak zorunda kaldı.

“Biz aslında bir sürgün ailesiyiz” diyen Aymaz, Almanya’da hukuk ve siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra simultane tercüman olarak çalıştı. 2009 yılında aktif siyasete atılan Aymaz’ın babası, 1970’li yıllarda CHP’den Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

"İSTANBUL İLE KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Köln ile İstanbul’un kardeş şehirler olduğunu hatırlatan Aymaz, belediye başkanı seçilmesi halinde bu bağı daha da güçlendireceklerini ifade etti. Aymaz, “Kardeşlik yalnızca iyi günlerde değil, zor zamanlarda da dayanışmayı gerektirir. Bu ilişkiyi daha aktif bir iş birliğine dönüştüreceğiz” diye konuştu.

TÜM TOPLUMLARLA DİYALOG MESAJI

Köln, Almanya'da Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşlarının en yoğun olduğu şehirlerden biri. DİTİB, İGMG, Alevi örgütleri, Kürt dernekleri ve diğer birçok kuruluş bu şehirde aktif. Aymaz, bu gruplarla farklı siyasi görüşlere rağmen sağlıklı bir diyalog kurmanın önemine dikkat çekiyor:

“Kampanya boyunca hiçbir grupla sorun yaşamadım. Çünkü hepimiz Köln’deki çok kültürlü yaşamın tehdit altında olduğunun farkındayız ve buna karşı durabilecek güçlü bir yönetime ihtiyaç var.”

"EŞİTLİK VE DEMOKRASİ TEMEL HEDEFİMİZ"

Aymaz, başkan seçilmesi halinde yönetime temel yaklaşımını şu sözlerle özetliyor: