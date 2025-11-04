CHP'li Emir'den AKP'ye: 'Devlet' kavramını yeniden hatırlamışlar

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'li isimlerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı ifadelere yönelik tepkilerine yanıt verdi.

Emir, "Demek ki sonunda “devlet” diye bir kavramı yeniden hatırlamışlar. Bu da bir ilerleme sayılır. Belki de Genel Başkanımız Özgür Özel’in derslerinden bir şeyler öğrenmeye başlamışlar" dedi.

ÖZEL CASUSLUK ÜZERİNDEN KOZMİK ODAYI HATIRLATMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına tepki göstererek, "Şimdi kozmik odaya giren savcı Mustafa Bilgili mi casus yoksa onun önünü açan Recep Tayyip Erdoğan mı casus? Kararı millet versin" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in ifadelerine AKP' Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor" şeklinde tepki göstermişti.

"AKP'LİLER SONUNDA 'DEVLET' KAVRAMINI HATIRLAMIŞLAR"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin genel başkanına gelen tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"AKP’lilerin, Genel Başkanımızın grup toplantısında söylediklerine karşı yaptıkları açıklamalarını okuyunca az da olsa kendilerine adına sevindim. Demek ki sonunda “devlet” diye bir kavramı yeniden hatırlamışlar. Bu da bir ilerleme sayılır. Belki de Genel Başkanımız Özgür Özel’in derslerinden bir şeyler öğrenmeye başlamışlar" diyen Emir, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ancak kendilerine hatırlatmak isterim; devlet insanı olmak, ezberden konuşmakla olmaz. Devleti bilmek, onun ağırlığını, kurumlarını, yasalarını, tarihini anlamakla olur. Ve o devleti bir terör örgütüyle yan yana getirmenin bedelinin ne kadar ağır olacağını en baştan öngörmek ile olur.

"Partiniz, beraber yürüdüğünüz ve devleti ele geçirmek isteyen o yapının nasıl bir felakete yol açtığını 15 Temmuz gecesi gördü. Biz ise en başından uyardık. O yapıya zamanında kapı aralayanlar, kozmik odaya kadar sokan sizler bugün hâlâ devlet dersi vermeye kalkıyorsunuz. O kozmik odaya girmek bir casusluk faaliyeti, o odaya girmelerine izin vermek de bir ihanetti."

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in 'X' paylaşımı (4.11.2025)

