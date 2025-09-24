CHP'li Emir: Komisyon giderek anlamsızlaşmaktadır

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da büyük yargı krizi! CHP'li Murat Emir her şeyi tek tek anlattı

Emir, Türkiye'nin gözünün, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde olduğunu belirterek, "Çünkü bir asliye hukuk mahkemesi hakiminin anayasa, yasa tanımaz kararları dolayısıyla icra memurları ve güvenlik güçleri, şu anda bizim il kongremizin yapıldığı binayı basıyor. Tüm Türkiye'nin gözü buradadır. Biz komisyonda ne konuşuyoruz? Toplumsal barışı, adaleti, demokrasiyi, terörü nasıl bitireceğimizi konuşuyoruz. Özgürlük, demokrasi, adalet, hukuk devleti olmadan terörün bitemeyeceğini konuşuyoruz bu salonda. Ama bu sırada bir hakim üzerinden partimizin il kongresine ve partimize bir dizayn yapılmaya çalışılıyor. Partimizin kongreleri durdurulmaya çalışılıyor. Kongre salonlarımız basılıyor. Burada hedeflenen demokrasidir. Burada hedeflenen çok partili siyasi yaşamdır. Burada hedeflenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişidir ve burada hedeflenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut bağlamış milyonların umududur, Türkiye'nin umududur" dedi.

"GÖSTERMELİK BİR KOMİSYON OLMAYA BAŞLIYOR"

Emir, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilgili hakim ile ilgili adım atması gerektiğini söyledi. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun somut adımlar atması gerektiğini aktaran Emir, "Artık yapılmayan şeylerin yapılması lazım ve o da artık somut konuların konuşulmasıdır. Kim gelecekse Adalet Bakanlığı mı, Dışişleri Bakanlığı mı, hangi noktaları bize anlatacaksa, gelip artık anlatmalıdır. Artık top çevirmekten vazgeçilmelidir. Benim aklımda, gizli bir gündemle bu komisyonun yürütüldüğü kuşkusu giderek artmaktadır. Yaşanan bu hukuksuzluklar, İstanbul'daki bu hukuk dinlemezlikler ile Anayasa'yı ayaklar altına almalar; bir asliye hukuk hakiminin Türkiye'deki bütün siyasal sisteme ve Anayasa'ya meydan okuması ve buna karşı siyasilerden, Meclis'ten, demokrasiye inandığını söyleyen hiç kimseden ses çıkmaması gerçekten düşündürücüdür. Komisyon giderek anlamsızlaşmaktadır ve bu komisyonun artık güven artırıcı önlemleri konuşması ve yaşama geçirmesi gerekmektedir. Somut şeyler söylüyoruz, ilk günden beri söylüyoruz. Komisyonda tutanak altında açıkça söyledik ve aynı şekilde arka tarafta da söylüyoruz. Bakın Türkiye'de göz göre göre birçok hukuksuzluk yapılıyor, demokrasi dışı, barış dışı, kardeşlik dışı işlem yapılıyor. Ama bunlara dönük bir arpa boyu yol ilerlenmediğinde komisyona güven kalmıyor ve bu komisyon göstermelik bir komisyon olmaya başlıyor" diye konuştu.