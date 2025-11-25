CHP'li Çiftçi: Başsavcının verdiği röportaj bütün tespitleri doğruluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine İBB iddianamesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Gürlek'in röportajda İBB iddianamesinin itirafçıların beyanları üzerine yazıldığını belirtmesine tepki gösterdi.

"ANLATILAR ÜZERİNDEN BİR SİYASİ KURGU ÜRETMEYE ÇALIŞILIYOR"

Röportajın, 19 Mart sürecinin ardından CHP'nin meydan meydan duyurduğu tespitlerin açıkça doğrulaması olduğunu belirten Çiftçi, "Başsavcının 'soruşturmanın dönüm noktası' olarak tarif ettiği unsurun itirafçı beyanı olması, iddianamenin esasını oluşturan olgunun somut delil değil, yönlendirilmiş iftiracı anlatıları olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tablo, aylardır söylediğimiz gerçeği teyit ediyor. Deliller üzerinden değil anlatılar üzerinden bir siyasi kurgu üretmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

DETAYLARININ ÖNCE YANDAŞ KANALLARA SERVİS EDİLMESİ

İBB iddianamesinin tamamlandığı duyurulmadan Yeni Şafak'ta sayfa sayısına kadar duyurulduğunu da hatırlatan Çiftçi, "Yeni Şafak’a verilen röportaj aynı zamanda Çağlayan Adliyesi’nden basına servis edilen bilgilerin kurumsal bir kararla sızdırılığının da kanıtı olmuştur. İBB operasyonuna dair ayrıntıların doğrudan iktidara yakın bir medya organında yayınlanması, sürecin nasıl bir iletişim kurgusuyla yürütüldüğünü hepimize gösteriyor. Röportajda bir diğer önemli nokta ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerde kullandığı 'ahtapot' ifadesinin iddianameye taşındığı gibi röportajda da yeniden tekrarlanmasıdır. Bir yargı mensubunun iddianamesinde devletin tepesindeki siyasi aktörün retoriğini kullanması, üzerine verdiği demeçte de tekrar etmesi yargı bağımsızlığının hangi noktada olduğunu açık biçimde gösteren bir işarettir" ifadelerine yer verdi.

"KUŞATMAYI KIRANA KADAR BU MÜCADELEDEN GERİ ATMAYACAĞIZ"

Çiftçi, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün olanlar, sadece İstanbul’da yürütülen bir soruşturmanın teknik ayrıntıları değildir. Ülkemizde yargı siyaset birlikteliğinin müdahale kapasitesinin hangi eşiğe taşındığının, hukukun nasıl bir algı mühendisliğinin parçası haline getirildiğinin ve medyanın bu süreçte nasıl konumlandığının somut bir örneğidir. Bu süreçte hem hukuki zeminde hem siyasal alanda kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz. Partimizin, belediye başkanlarımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın üzerindeki kuşatmayı kırana ve gerçeği tüm açıklığıyla ortaya çıkarana kadar bu mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Adaletin tarafsızlığıyla değil siyasi mühendislikle yürüyen hiçbir süreç kalıcı olmaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, adalet toplumun ortak paydasında yeniden yükselecek."