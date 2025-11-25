İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi özellikle İBB iddianamesi haberleri ile kişilerin lekelenmeme hakkı ve soruşturmaların gizliliği kanunlarını ihlal etmesi ile muhalefet tarafından eleştiriliyor. Zaman zaman Mehmet Şimşek'i de doğrudan hedef alan Yeni Şafak, en son 'Komisyon İmralı'ya gitmesin' manşetini atması ile MHP'ye yakın Türkgün tarafından hayli sert cevap alarak sessizliğe bürünmüştü.

MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası

İBB İDDİANAMESİNDEKİ ZAMANLAMASI MANİDAR HABERLERİ!

Yeni Şafak son dönemde ise özellikle İBB iddianamesi hakkında yaptığı haberler ile dikkat çekiyor. Zira bu öne çıkmanın sebebi soruşturmadaki detayların önceden kendilerine servis edilmesi ve kamuoyuna Yeni Şafak tarafından yayılması olarak işaret ediliyor.

Bu duruma iki örnek bulunuyor. Bunlardan ilki Yeni Şafak tarafından 11 Kasım tarihinde yapılan İBB iddianamesi hazır haberi oldu. İddianamenin ne zaman hazır olacağı herkes tarafından merakla beklenirken soruşturmadaki detaylar sayfa sayısına kadar Yeni Şafak'a sızdırıldı.

237 gündür beklenen İBB iddianamesinin detayları Yeni Şafak'a sızdırıldı

YENİ ŞAFAK İDDİANAME BİTTİ DEDİ SAVCILIK YALANLADI AMA İDDİANAME HAZIRLANDI!

Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamenin hazır olduğu haberlerinin doğru olmadığı, hazırlık aşamalarının devam ettiği, "İBB iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen iddianamemiz halen hazırlanma aşamasındadır, bittiğinde anında bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri ile duyuruldu. Ancak söz konusu iddianame aynı gün bitti iddianamedeki detaylar Yeni Şafak tarafından verilen bilgiler ile aynı çıktı.

AKIN GÜRLEK YENİ ŞAFAK'A KONUŞTU İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Muhalefet tarafından eleştiriler devam ederken ne savcılık Yeni Şafak hakkında soruşturmanın gizliliği maddesinden bir soruşturma açıldı, ne de farklı bir gelişme yaşandı. İBB iddianamesi ve Yeni Şafak arasındaki ilişki bununla da kalmadı. Bugün bu halkaya yeni bir zincir daha eklendi.

İBB soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a konuştu. Gürlek iddianame ve Eti Maden YK Üyeliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tesadüf ile zor açıklanacak bir nokta ise şu oldu: Yeni Şafak'ın Akın Gürlek ile konuşup manşete taşıdığı gün İBB iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.

"KURUMSAL BİR KARAR İLE SIZDIRILDI"

İddianame hakkında 'hazır' haberinin yapıldığı 11 Kasım tarihinde iddianamenin hazır olması, Akın Gürlek ile röportaj yapıldığı (bugün) tarihte iddianamenin kabul görmesinin ardından duruma tepki gösterenlerden birisi de CHP'li Gül Çiftçi oldu.

Sosyal medya hesabından iddianame detaylarının kurumsal bir karar ile Yeni Şafak'a sızdırıldığını aktaran Çiftçi şu ifadeleri kullandı: