CHP'li Barut'tan flaş iddia: Asırlık tarım mirası Emine Erdoğan'ın vakfına tahsis edilecek

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Barut'un belirttiğine göre 1924 yılında Adana Yüreğir'de kurulan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü kullanımındaki binlerce dönümlük tarım arazisi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı'na tahsis edileceği yönünde hazırlıklar yapılıyor.

Barut, söz konusu işlemin gerçeklemesi halinde "Sadece bölge için değil bütün ülke tarımı ve hayvancılığı büyük yara ve darbe alacak" dedi.

"ASIRLIK TARIM MİRASI EMİNE ERDOĞAN'IN VAKFINA TAHSİS EDİLECEK" İDDİASI

"AKP iktidarı ülkemizin önemli değerlerini ve varlıklarını sıfırlamaya devam ediyor" diyen CHP'li Barut, "Kurtuluşun ardından kuruluşun temellerinin atıldığı Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Adana'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1924 yılında Tohum Islah ve Pamuk Üretim istasyonu kuruldu" diyerek Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak hizmet veren 101 yıllık kurumun arazileri AKP iktidarıyla yağmalandığını belirtti.

"AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında, 10 bin 160 dekar alanda faaliyet gösteren enstitünün arazilerinin 1244 dekarı 2003 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satıldı" ifadelerini kullanan Barut, "2004 yılında ise yine Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce enstitü kullanımında olan 4 bin 366 dekar araziyi 29 yıllığına özel bir şirkete kiraladı. 2018 yılına kadar kiralanan bu arazilerde tarımsal faaliyet yürüten firma konkortado ilan edince Milli Emlak tarafından bu araziler bir başka özel şirkete devredildi. Süre bitiminde ise söz konusu alanın satın alınıp alınmayacağı veya kiralanıp kiralanmayacağı ve süresi de belirsiz durumda" diyerek şöyle konuştu:

"2025 yılı itibarıyla enstitünün kullandığı arazi 4 bin 550 dekara kadar düşmüştür. Şimdi de bu arazilerin 4 bin 172 dekarlık kalan kısmı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan ve Onursal Başkanlığını yaptığı Sıfır Atık Vakfı'na devredilmek isteniyor."

"Söz konusu tarım arazilerinin vakfa tahsisiyle ilgili Milli Emlak tarafından bakanlıklara "olur'u ise iletilmiş durumdadır. Eğer bu alan söz konusu vakfa verilirse, devredilirse sadece bölge için değil bütün ülke tarımı ve hayvancılığı büyük yara ve darbe alacak, enstitümüz de kapatılacaktır."

"TARİHİ YANLIŞTAN ACİLEN DERHAL DÖNÜLMELİDİR"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait tarım arazilerinin Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı'na devredilmesinin bölge açısından iyi olmayacağını belirten Barut, son olarak şunları söyledi:

"Eğer enstitümüzün bu kalan son arazileri söz konusu vakıfa tahsis edilirse hem 101 yıllık enstitümüz kapanır hem de ülke tarımı ve hayvancılığı telafisi olmayan çok büyük bir yara ve darbe alır. Ayrıca gıda egemenliğimizi, tarımsal üretimimizi ve hayvancılığımızı da sarsacak, büyük bir darbe vuracaktır. Bu adımdan mutlaka ve mutlaka kaçınılmalıdır. Ülke tarımını ve hayvancılığı sıfırlama girişimine derhal "dur" denilmeli ve bu tarihi yanlıştan da acilen derhal dönülmelidir."