CHP'li Akdoğan: Gürsel Tekin kayyum atanacağı haberini önceden aldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi, tartışmalı bir mahkeme kararı ile birlikte görevden alındı.

Yönetime Gürsel Tekin'in de aldığı bazı isimler kayyum olarak atandı. Tekin, aylar önce CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Tekin'in istifa etmediği karardan bir gün önce de üyelik aidatını yatırdığı öğrenildi.

Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Tekin'in aidat hamlesi ile mahkeme kararını önceden bildiğini söyledi:

"Kayyum olarak atanan kişiler bunları bu haberleri daha önce almışlar. Her ne kadar ben de ekrandan öğrendim deseler de bu doğru değil. Çünkü kayyum atanan kişilerden bir tanesi kayyum atanmadan bir gün önce hemen hızlıca gidip aidatını yatırıyor. Parti aidatını yatırıyor ki aman parti hukukunda bir eksiklik olmasın diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Parti aidatını yatırmamışlar."

Tüm oklar kayyuma dönmüşken Erdoğan'ın arşivi açıldı! Bakın o yargı kararı için ne demiş?

İstanbul'daki kararın ardından CHP Kurultay davası nedeniyle partiye kayyum atanacağı iddiasını da Akdoğan, yanıt verdi.

Akdoğan şunları ifade etti: