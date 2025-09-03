CHP'li Akdoğan: Gürsel Tekin kayyum atanacağı haberini önceden aldı
Yayınlanma:
CHP Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan isimler arasında yer alan Gürsel Tekin'in mahkeme kararını önceden bildiği için bir gün önceden parti aidatını yatırdığını söyledi.Sitemizi Haberler'de takip edin
CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi, tartışmalı bir mahkeme kararı ile birlikte görevden alındı.
Yönetime Gürsel Tekin'in de aldığı bazı isimler kayyum olarak atandı. Tekin, aylar önce CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Tekin'in istifa etmediği karardan bir gün önce de üyelik aidatını yatırdığı öğrenildi.
Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Tekin'in aidat hamlesi ile mahkeme kararını önceden bildiğini söyledi:
- "Kayyum olarak atanan kişiler bunları bu haberleri daha önce almışlar. Her ne kadar ben de ekrandan öğrendim deseler de bu doğru değil. Çünkü kayyum atanan kişilerden bir tanesi kayyum atanmadan bir gün önce hemen hızlıca gidip aidatını yatırıyor. Parti aidatını yatırıyor ki aman parti hukukunda bir eksiklik olmasın diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Parti aidatını yatırmamışlar."
Tüm oklar kayyuma dönmüşken Erdoğan'ın arşivi açıldı! Bakın o yargı kararı için ne demiş?
İstanbul'daki kararın ardından CHP Kurultay davası nedeniyle partiye kayyum atanacağı iddiasını da Akdoğan, yanıt verdi.
Akdoğan şunları ifade etti:
- "Cumhuriyet Halk Partisi daha önce bir kez kapatılmış, iki kez de mallarına el konulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, binaları zorla boşaltıldığı bu dönemler görüldü. Arşivleri yakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihten silinmek istendi.
- Ancak o günün Türkiye'sinde dahi, o günün dünya koşullarında dahi Cumhuriyet Halk Partisi bitmedi ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bitmesi imkansız.
- Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladıyım. Çocuk yaşımdan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde mücadele ediyorum.
- Partim beni 26 yaşında partinin en üst kademesine, parti meclisine getirdi. 36 yaşında da milletvekili yaptı. Benim babam ben 3 yaşındayken hayata veda etmiş. Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Babamla hiç sarılıp kucaklaştığımı hatırlamıyorum ve hep böyle bir özlemle büyüdüm.
- Mezardan babam çıksa kayyum olarak gelse de CHP Genel Merkezi'nin önünde ben babama dikilirim bakın.
- Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları bizim evimizin kapılarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halıları bizim evimizin halılarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin odaları bizim evimizin odalarıdır.
- Kimse bunu yapmasın. Herkes bize yol haritası soruyor. Bizim yol haritamız demokratik çerçevede sokaktır. Demokratik çerçevede alandır. Demokratik çerçevede meydandır.
- Bizi izleyen Halk TV izleyenlerine diyorum ki sakın moralinizi bozmayın. Ve bugün ve yarın ve ertesi gün Türkiye'de olup biteni kaygıyla izleyen bir yurttaşımızın kalbini kazanın, gönlünü kazanın.
- O eğer yanlış biliyorsa, o eğer gerçekleri görmüyorsa ona izah ettirin."
- Hiçbir şey yaptıramıyorsanız televizyonunda Halk TV ekranını açmasını, sabah Ekrem Açılel'i, akşam Ana Haberi, gün boyunca yorumcuları izlemesini sağlayın teşvik edin Biz bu yürüyüşü, bu iktidar yürüyüşünü hep birlikte büyütelim.