CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gübretaş'da işçilerin grevi, üretimin durdurulması ve dışarıdan alım yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gübretaş'ta üretim tamamen durdu!

"BİLİNÇLİ POLİTİKALARLA ÜRETİMDEN KOPARILDI"

Adem, şunları ifade etti:

"Tarım kredi kooperatifler birliğine bağlı, Ülkemizin en önemli gübre üreticilerinden biri olan Gübretaş'ın son yıllarda bilinçli politikalarla üretimden koparıldığını, içinin boşaltıldığını görüyoruz. Gübretaş işçileri 97. gündür grevdedir. 19 aydır zam alamayan işçilerin en temel hak talepleri yok sayılmış, şirket yönetimi üretimi durdurmayı bir fırsata çevirdi.

"KAMU ZARARINA SEBEP OLMUŞTUR"

Bu süreçte Mehmet Cengiz’e ait Eti Gübre’den 10 bin ton gübre alımı yapılmıştır. Yani Gübretaş, kendi üretimini durdurup yandaş firmadan pahalıya alım yaparak hem kamu zararına hem de piyasa bozulmasına sebep olmuştur. Oysa Gübretaş'ın ülke genelinde güçlü bir dağıtım ve kooperatif ağı vardır, doğru yönetilse üretim maliyetine rağmen zarar etmesi mümkün değildir. Bu durum, üretimi durdurmanın ardında grev değil, bilinçli bir yönlendirme ve kaynak aktarma var."