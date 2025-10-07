CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu

CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gübretaş'ın Eti Gübre'den 10 bin ton gübre alımı yaptığını belirterek "Gübretaş, kendi üretimini durdurup yandaş firmadan pahalıya alım yaparak hem kamu zararına hem de piyasa bozulmasına sebep olmuştur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gübretaş'da işçilerin grevi, üretimin durdurulması ve dışarıdan alım yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gübretaş'ta üretim tamamen durdu!Gübretaş'ta üretim tamamen durdu!

"BİLİNÇLİ POLİTİKALARLA ÜRETİMDEN KOPARILDI"

Adem, şunları ifade etti:

"Tarım kredi kooperatifler birliğine bağlı, Ülkemizin en önemli gübre üreticilerinden biri olan Gübretaş'ın son yıllarda bilinçli politikalarla üretimden koparıldığını, içinin boşaltıldığını görüyoruz. Gübretaş işçileri 97. gündür grevdedir. 19 aydır zam alamayan işçilerin en temel hak talepleri yok sayılmış, şirket yönetimi üretimi durdurmayı bir fırsata çevirdi.

"KAMU ZARARINA SEBEP OLMUŞTUR"

Bu süreçte Mehmet Cengiz’e ait Eti Gübre’den 10 bin ton gübre alımı yapılmıştır. Yani Gübretaş, kendi üretimini durdurup yandaş firmadan pahalıya alım yaparak hem kamu zararına hem de piyasa bozulmasına sebep olmuştur. Oysa Gübretaş'ın ülke genelinde güçlü bir dağıtım ve kooperatif ağı vardır, doğru yönetilse üretim maliyetine rağmen zarar etmesi mümkün değildir. Bu durum, üretimi durdurmanın ardında grev değil, bilinçli bir yönlendirme ve kaynak aktarma var."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Siyaset
HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı
HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı
EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik
EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik