CHP'den tüm ezberleri bozacak demokratikleşme paketi! Komisyona sunuldu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin hazırladığı "Demokratikleşme Paketi"ni İmralı Süreci'nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundu. Raporda, yargı bağımsızlığından Kürt sorununa, Alevi haklarından ekonomik kurumlara kadar 9 başlıkta toplanan 29 somut öneri yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından bugün komisyona teslim edilen raporda, Türkiye'de bir "Anayasasızlaştırma Projesi" yürütüldüğü savunularak, mevcut sistemin "Makbul Vatandaş Hukuku" ve "Muhalif Vatandaş Hukuku" şeklinde fiili bir ikili yapıya dönüştüğü tespiti yapıldı.

Kürt meselesine dair öneriler arasında “Dersim arşivlerinin açılması, Nevroz’un resmi tatil ilan edilmesi” gibi öneriler yer aldı.

Raporda yer alan tespitler ve önerilerin tamamı şu başlıklarda sıralandı:

Raporun ilk bölümünde, Anayasa'nın 90. ve 153. maddelerine dikkat çekilerek, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının bağlayıcılığı vurgulandı.

Kararların Uygulanması: Başta Can Atalay, Tayfun Kahraman, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala olmak üzere hak ihlali kararlarının derhal uygulanması istendi.

Yargıçlara Rücu Sistemi: Hak ihlali kararlarını uygulamayan hakim ve savcılar hakkında disiplin soruşturması açılması ve ödenen tazminatların ilgili yargı mensubuna rücu edilmesine (geri ödetilmesine) yönelik mekanizmanın işletilmesi önerildi. Bu konuda zamanaşımı süresinin 1 yıldan 10 yıla çıkarılması talep edildi.

HSK ve AYM Yapısı: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile AYM üyelerinin atanma süreçlerinin, siyasi etkiyi azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

"İMAMOĞLU DERHAL TAHLİYE EDİLSİN"

Yargının siyasi rekabetin aracı olmaktan çıkarılması gerektiği belirtilen raporda, şu talepler yer aldı:

İmamoğlu ve Siyasilere Tahliye: "19 Mart darbe girişimi" süreci kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu siyasetçi ve bürokratların derhal tahliye edilmesi istendi.

Toplumsal Davalar: Gezi ve Kobane davalarından vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

Gizli Tanık ve Etkin Pişmanlık: Siyasi soruşturmalarda kullanılan gizli tanık uygulamasına son verilmesi ve etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesinin engellenmesi talep edildi.

KÜRT SORUNUNA BÜTÜNCÜL BAKIŞ

Sorunun sadece güvenlik ekseninde çözülemeyeceğini savunan CHP, "meşru siyaset alanı"nın genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak şu somut adımları önerdi:

Dersim Arşivleri: Dersim arşivlerinin TBMM'de toplanarak halka açılması.

Diyarbakır Cezaevi: Eski Diyarbakır Cezaevi'nin "İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülmesi.

Nevroz Bayramı: 21 Mart Nevroz gününün resmî bayram ilan edilmesi.

Koruculuk Sistemi: Koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılması ve korucuların mağdur edilmeden kamuda başka alanlarda istihdam edilmesi.

KAYYUM UYGULAMASI

Raporda, belediyelere kayyum atanması "Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarını kesen bir uygulama" olarak nitelendirildi.

Yasal Değişiklik: OHAL döneminden kalan ve kayyum atamasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırılması.

Mali Özerklik: Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin mali kaynaklarına el koymasını veya hizmet sunumunu engellemesini önleyecek düzenlemeler yapılması önerildi.

O YASALAR İÇİN DEĞİŞİLİK TALEBİ

Düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için şu yasal değişiklikler talep edildi:

Terör Tanımı: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki muğlak ifadelerin çıkarılması ve şiddet içermeyen eylemlerin terör suçu sayılmaması.

Dezenformasyon Yasası: Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen 7418 sayılı Kanun'un ve TCK 217/A maddesindeki "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun kaldırılması.

Erişim Engelleri: İdari makamların erişim engelleme yetkisinin alınarak bu yetkinin ihtisas mahkemelerine devredilmesi.

Cumhurbaşkanına Hakaret: TCK 299. maddesindeki Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması; hakaret suçlarında hapis cezası yerine adli para cezası uygulanması.

İNANÇ VE ALEVİ HAKLARI

Devletin inançlara karşı tarafsızlığı ilkesi gereği Alevi yurttaşların taleplerine raporda geniş yer verildi:

Cemevleri: Cemevlerine yasal ibadethane statüsü tanınması.

Madımak: Sivas Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi" yapılması ve bu davanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilerek zamanaşımının işletilmemesi.

Kurumsal Yapı: Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kapatılması.

Ayrımcılık Yasağı: Kamuda işe alım ve yükselmelerde Alevi yurttaşlara yönelik ayrımcılığın son bulması.

"ÖRTÜLÜ AF SONA ERSİN"

Cezasızlık algısının giderilmesi için infaz rejiminde şu değişiklikler önerildi:

Eşit İnfaz: Suç tipine göre farklılık gösteren (koşullu salıverme ve denetimli serbestlik oranları gibi) infaz rejiminin eşitlenmesi.

Hasta Mahpuslar: Cezaevi koşullarında barınması mümkün olmayan hasta tutuklu ve hükümlülerin infazının ertelenmesi için mevzuatın sağlık hakkı temelinde yenilenmesi.

Örtülü Af: İnfaz sistemini bozan ve sıkça çıkarılan "örtülü af" düzenlemelerine son verilmesi.

EKONOMİDE DEMOKRATİKLEŞME

Ekonomik kurumların bağımsızlığı ve denetlenebilirliği üzerine şu maddeler sıralandı:

Kesin Hesap Komisyonu: TBMM'de yürütmeyi denetleyecek, başkanlığı muhalefet partisine ait bir Kesin Hesap Komisyonu kurulması.

Bağımsız Kurumlar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÜİK başta olmak üzere düzenleyici kurumların idari ve mali özerkliğinin sağlanması.

Ekonomik Sosyal Konsey: Anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) yeniden işlevsel hale getirilmesi.

TMSF ve Kayyum: TMSF'nin asli görevine dönmesi ve Bankacılık Kanunu kapsamı dışındaki şirketlere kayyum atama yetkisinin sonlandırılması.