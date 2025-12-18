Spor dünyasından ünlü bir iş insanı da gözaltına alınacak iddiası

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla gündeme gelen uyuşturucu soruşturmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saymaz, “Ünlü bir iş adamı, hatta spor dünyasından da olan ünlü bir iş adamının da gözaltına alınabileceği konuşuluyor. Şimdi ben ismini duyduğum ismi söylemek istemiyorum. Yani ama bu alttan alta konuşuluyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde iktidar medyasından TGRT’de yayımlanan bir programda da aynı kişiye dikkat çekildiğini belirten Saymaz, “Birkaç gün içinde gözaltına alınabilir. 2-3 günde gözaltına alınabilir” ifadesini kullandı.

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?

Soruşturmanın Mehmet Akif Ersoy’un ilişki ağına da uzandığını aktaran Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şamil Tayyar’ın birkaç gündür adını andığı, yine Mehmet Akif Ersoy’un ilişki kübesinde yer alan, yani onların, onlarla aynı ortamı paylaştığı iddia edilen, gazeteci değil ama medyada tanınan bir ismin gözaltına alınacağı iddia ediliyor. Daha önemli. Siyasi kimliği nedeniyle önemli olduğunu söylüyor. Yani Mehmet Akif Ersoy’la yakın, aynı zamanda siyasi ve Türkiye’de öyle veya böyle tanınan bir kişi olduğunu ima ediyor, iddia ediyor.”

Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’un neden tutuklandığına dair de bilgi verdi:

"Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı? İki suçtan. Biri de örgütlüydü; suç örgütü lideri olmak ve örgüt yönetmek. Tabii bu örgüt, örgütün lideri kim? Örgüt ne zaman kuruldu? Örgütün amacı ne? Örgütün üyeleri kimlerden oluşur? Örgütün faaliyeti nelerdir? Sadece iddiaya göre, yaptı demiyorum. İddiaya göre uyuşturucu temin edip yoz bir ilişki dünyası içinde olmak için örgüt kurulamaz herhalde yani"

Saymaz, savcılık iddianamesindeki asıl iddiayı ise şu sözlerle aktardı:

"Savcılık yazısındaki ima daha başka. Diyor ki: Uyuşturucu temin etmek suretiyle ikna edilen kadınların ekonomik ya da siyasi menfaat temini için kullanıldığı iddiası."

Elde edilen ifadelerin dikkat çeken Saymaz, “Bugüne kadar alınan ifadelerde bu yönde bir kanaat oluşmadı. Yani işte bir tane D.O. adlı bir kadının ifadesini okuduk. Bir vakitler sunuculuk yapmış fakat o kadın da Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olabilmek için elinden geleni yapmış yani. O çabalamış öyle anlıyoruz. Hatta para da almış. Öyle söylüyor” dedi.

Gizli tanık iddialarına da değinen Saymaz, "Kanarya diye bir gizli tanığın ifadesinden bahsediliyor. Şamil Tayyar’ın atıfta bulunduğu gizli tanık. O kim bilmiyoruz" diye konuştu.

Saymaz, "Mehmet Akif ve arkadaşlarının mahkeme, savcılık ve mahkeme sorgusunda ne söylediğini biliyoruz. Fakat bunların hiçbiri bize şu an bir şey anlatmıyor. Çünkü onlar da kullanmadım diyorlar. Ama rapor aksini ortaya koydu. Ela Rumeysa Cebeci de rapor çıktıktan sonra bile kullanmadığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA İÇİN ÜÇ AYAK

İsmail Saymaz, soruşturmanın üç temel ayağa yayıldığını belirtti:

"Şimdi bak toparlayalım. Bunun üç ayağı olacak. Birincisi medya ayağı. Bunun merkezinde Habertürk TV var ve Mehmet Akif Ersoy var ve onun temas ettiği insanlar var. Burası da büyüyebilir. Yani Şamil Tayyar’ın ima ettiği isim veya başkaları gözaltına alınabilir. İkincisi ünlüler ayağı, magazin dünyası. Şimdi oraya girildi. Burası da genişleyebilir. Üçüncüsü iş dünyası. Şimdi dün akşam itibariyle savcılık iki isim hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu da büyüyebilir. Benim ismini duyduğum daha ünlü, spor dünyasında da olan bir iş adamı hakkında da suçlamalar yöneltildi"

Saymaz, soruşturmanın siyasetle bağlantısı olup olmadığı konusunda ise şunları söyledi: