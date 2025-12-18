Özgür Özel'den Brüksel'de tarihi sitem! "Çözümü otoriterler ile aramayın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) Avrupa Birliği Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı’na katıldı. Brüksel’de yapılan toplantıda konuşan Özel, Türkiye’deki hak ihlallerine dikkat çekti ve Avrupa’daki kardeş partilere “otoriterlerle çıkar ilişkisine girmeyin” çağrısı yaptı.

"İŞ YÜRÜTME DÜZEYİNE GELDİĞİNDE..."

Özel, sözlerine PES yönetimine teşekkür ederek başladı:

"Sayın Başkan, sizin şahsınızda hem değerli Giacomo’ya ve Genel Sekreter Yardımcılarına teşekkür ediyorum. Her fırsatta yanımızda oldunuz. Bizimle birlikte Türkiye’de birkaç kez bulundunuz ve en üst düzeyde kurumsal desteği ilettiniz. Bunun için size teşekkür ediyorum. Ancak durum bütün sosyal demokrat, sosyalist ailemiz için öyle değil. Bu konudaki sıkıntıyı dile getirerek başlamak isterim. Parlamenterler düzeyinde konseyde çok önemli bir destek alıyoruz. Ancak iş, yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri bu noktada maalesef bizimle bir dayanışma göstermeye son derece çekingen davranıyorlar. Bu da Erdoğan’ın Türkiye’deki pozisyonunu güçlendiriyor"

"AĞIR SALDIRI ALTINDAYIZ"

Türkiye’deki siyasetçilere yönelik baskıları gündeme getiren Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dâhil birçok belediye başkanının cezaevinde olduğunu hatırlattı:

"Aslında burada uzun uzun zamanınızı almak istemem ancak Türkiye’de Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk bir şehrin üç kez üst üste seçilmiş bir başkanı ve hapistedir. Türkiye’de üç büyükşehir belediye başkanı; Antalya, Adana ve İstanbul’un belediye başkanları hapistedir. 16 belediye başkanım, 102 siyaset arkadaşım hapistedir. Dokuz ay sonra ancak iddianame düzenlenmiş ve ilk dava tarihi üç ay sonraya verilmiştir. Dokuz aydır Türkiye’de toplam 75 büyük miting yaptık. Bunlardan, çeşitli şehirlerde yaptığımız mitinglerden en kalabalığı 2,4 milyon, en az katılım olanı da 50 bin kişilik mitinglerdir. Toplam 75 büyük mitingle Erdoğan’a meydan okuyoruz. Türkiye’de büyük bir mücadele veriliyor. Son yerel seçimlerde nüfusun yüzde 65’ini, ekonominin yüzde 85’ini temsil eden belediyeleri kazandık ve ondan sonra ağır bir saldırı altındayız"

"OTORİTERLERİN YARATTIĞI SORUNLARA..."

Özel, Avrupa’daki sosyalist liderlerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a örtülü destek verdiğini savunup bunu eleştirdi. Özel, dayanışma çağrısı yaptı:

"Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38’e çıkmışken, 25 yıl sonra ilk kez Erdoğan’ı yenmişken, 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olmuşken, Türkiye’deki büyük hak ihlallerine, büyük saldırıya Avrupa’daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, bunun ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum. Daha önce de birkaç kez söyledim. Elbette Avrupa’nın savunmayla ilgili, güvenlikle ilgili kaygılarını anlıyorum. Bu konuda Türkiye ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten destekliyorum. Ancak bu otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı, otoriter popülist liderlerin ya da salt otoriter liderlerin yarattığı sorunlara karşı çözüm salt yerel otoriterlerle aramak değil. Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı demokratik bir şekilde mücadele edilebilir ve otoriterlere karşı bir ittifak kurulacaksa bu ittifakın adı; demokrasi ittifakıdır.”

CHP’nin yerelde kazandığı başarıya rağmen Avrupa’dan yeterince destek görmediğini belirten Özel, uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. İlk başta söylediğim gibi PES’in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. Ama sanki hepimiz adına, PES’in yönetimi en iyi dileklerini sunuyor, en büyük dayanışmayı gösteriyor. PES bir çatı örgüt. PES’i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum"

Özgür Özel, İngiltere’deki İşçi Partisi’nin Erdoğan ile kurduğu ilişkiyi de açık biçimde eleştirdi:

"Ayrıca bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Her platformda bu tepkimi dile getiriyorum, dile getirmeye de devam edeceğim. Otoriterlerin yarattığı sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vaat ettiği, istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size iyi istikrarlı, iyi ilişkiler vaat edebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vaat eder. Ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralar"

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin AB yolculuğunun önemine dikkat çeken Özel, sosyal demokrat dayanışmaya davet etti:

"Avrupa Birliği’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım. Avrupa’nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye’ye, bu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olmasına ve son 25 yılda Avrupa’nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var."

Özel, konuşmasını emekçilerin verdiği mücadeleyi hatırlatarak bitirdi: