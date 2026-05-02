CHP’den Karabük mitingine çağrı: Emeğin kentinde buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin tutuklu belediye başkanı ve belediye çalışanlarının tutuklanmasına karşı sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine Karabük’te devam edecek.

CHP lideri Özgür Özel'in öncülüğünde, yurt genelinde yürütülen mitingler kapsamında 3 Mayıs Pazar günü Karabük’te geniş katılımlı bir buluşma düzenlenecek. Minitg, “emeğin ve dayanışmanın kenti” olarak anılan şehirde saat 14.00’te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde yapılacak.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda program kamuoyuna aktarılırken, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yarın; emeğin, dayanışmanın kenti Karabük’te buluşuyoruz! Her geçen gün; Ayaklarımıza yeni ayaklar, Omuzlarımıza yeni omuzlar, Sesimize yeni sesler ekleniyor! Birlik büyüyor, umut büyüyor, mücadele büyüyor. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız! Biz kazanacağız!"

