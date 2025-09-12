CHP'den Bahçeli'nin 'sosyal medya kapatılsın' açıklamasına ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyanın tamamen kapatılması gerektiğine dair sözleri, muhalefetten tepki çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin “Yarım saat içinde sosyal medyayı kapatırım” sözlerini eleştirdi.

Tanal, bu açıklamanın halkın haber alma hakkına ve Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olduğunu vurguladı. Türkiye'de gerçekleri yazan medyanın zaten cezalarla ve yasaklarla susturulduğunu belirten Tanal, “Ekranlar karartılıyor, gazeteciler baskı altına alınıyor. Bu ortamda milyonlarca yurttaşın tek nefes borusu sosyal medya olmuştur” dedi.

Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!

Sosyal medyayı kapatma çağrısının anlamını net biçimde ortaya koyan Tanal, bunun halka “sus, bilme, öğrenme” demek olduğunu söyledi. Bahçeli’nin geçmişte “İnternet gardiyanları haber alma özgürlüğünü zapturapt altına almak için kuyruğa girmişlerdir” sözlerini hatırlatan Tanal, şimdi aynı rolün Bahçeli tarafından üstlenildiğini ifade etti.

Tanal şu ifadeleri kullandı: