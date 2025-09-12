CHP'den Bahçeli'nin 'sosyal medya kapatılsın' açıklamasına ilk yanıt

CHP'den Bahçeli'nin 'sosyal medya kapatılsın' açıklamasına ilk yanıt
Yayınlanma:
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “sosyal medyayı kapatırım” çıkışına CHP'den ilk tepki Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyanın tamamen kapatılması gerektiğine dair sözleri, muhalefetten tepki çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin “Yarım saat içinde sosyal medyayı kapatırım” sözlerini eleştirdi.

Tanal, bu açıklamanın halkın haber alma hakkına ve Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olduğunu vurguladı. Türkiye'de gerçekleri yazan medyanın zaten cezalarla ve yasaklarla susturulduğunu belirten Tanal, “Ekranlar karartılıyor, gazeteciler baskı altına alınıyor. Bu ortamda milyonlarca yurttaşın tek nefes borusu sosyal medya olmuştur” dedi.

Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!

Sosyal medyayı kapatma çağrısının anlamını net biçimde ortaya koyan Tanal, bunun halka “sus, bilme, öğrenme” demek olduğunu söyledi. Bahçeli’nin geçmişte “İnternet gardiyanları haber alma özgürlüğünü zapturapt altına almak için kuyruğa girmişlerdir” sözlerini hatırlatan Tanal, şimdi aynı rolün Bahçeli tarafından üstlenildiğini ifade etti.

Tanal şu ifadeleri kullandı:

screenshot-2025-09-12-at-10-56-34-1-xte-av-mahmut-tanal-yarim-saat-icinde-sosyal-medyayi-kapatirim-sozleri-halkin-haber-alma-hakkina-ve-anayasanin-26-maddesinde-guvence-altina-alinan-ifade-ozgurlugune-acik-bir-tehditt.png

“Hiç kimse bu ülkenin vatandaşının ifade hakkını keyfi biçimde kapatma yetkisine sahip değildir. Böyle bir anlayış, demokratik hukuk devletinde değil, otoriter rejimlerde görülür. Türkiye’yi karanlığa mahkûm etmeye çalışan bu zihniyete karşı sonuna kadar direneceğiz.

Sosyal medyayı kapatmak değil, özgürlükleri büyütmek demokrasinin görevidir. Halkın sesi susturulamaz, irade zincire vurulamaz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Siyaset
Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek
Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek
Kayyum Gürsel Tekin'den geri adım!
Kayyum Gürsel Tekin'den geri adım!
Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor
Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor