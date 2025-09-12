Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!

AKP iktidarı, 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği dönemde bile internete erişim kısıtlaması getirdi. Son olarak, CHP İstanbul yönetimine kayyum atanmasının ardından 8 Eylül’de internet erişimi yine kısıtlandı.

İktidar döneminde sosyal medya hesaplarına da sık sık erişim engeli getiriliyor.

15,5 milyon insanın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı da engellendi. İmamoğlu’nun yanı sıra birçok gazeteci, siyasetçi ve düşünürün hesaplarına da erişim engeli uygulanıyor.

Sabah Gazetesi’ne konuşan ve AKP ile ittifak hâlinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise en sert öneriyi gündeme getirdi.

"YARIM SAATTE HEPSİNİ KAPATIRIM"

Bahçeli, sosyal medyanın tümüyle kapatılmasını istedi. Aile yapısını ve toplum barışını bozduğunu savunduğu sosyal medya için şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saattin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım."

ERDOĞAN'IN DAMADININ PLATFORMUNA HEMEN ÜYE OLMUŞTU



Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e geçtiğimiz temmuzda destek vermişti.

Bahçeli, sosyal medyadaki ilk paylaşımın şunları söylemişti: