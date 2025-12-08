CHP'den AKP'ye geçti: Tehdidi unuttu hediye götürdü

CHP'den AKP'ye geçti: Tehdidi unuttu hediye götürdü
Yayınlanma:
CHP'den istifa ederek AKP saflarına geçen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun bu hamlesine ilişkin tartışmalar sürerken Ustaoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ustaoğlu, kendisini 'tehdit' eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı Meclis'te ziyaret etti ve hediye götürdü. Ustaoğlu'nun bu ziyareti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, geçtiğimiz eylülde AKP’ye katılmıştı. Ustaoğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Ustaoğlu, CHP’deyken “2029’u zor görürsün” diyerek kendisini tehdit eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Meclis’te buluştu. Baykan'ın tehdit açıklamaları hafızalarda yerini korurken Ustaoğlu'nun bu ziyareti bir hediyeyle taçlandırması tartışmalara neden oldu.

Mehmet Baykan: O hakemler maç mı sattıMehmet Baykan: O hakemler maç mı sattı

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

AKP’li Baykan, Ustaoğlu hakkında, “Seydişehir’in Belediye Başkanı, seni aday gösterirken hiç mi mülakata tabi tutmadılar hemşerim? İmar komisyon başkanıyken firmana iş vermişsin, belediye başkanıyken ödemişsin. Silah ruhsatı harcını, ayakkabılarını belediyeye ödetmişsin. Meclis üyelerin bile encümen seçiminde dediğini yapmamış. Böyle gidersen 2029’u zor görürsün” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

