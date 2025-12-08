CHP'den AKP'ye geçti: Tehdidi unuttu hediye götürdü

Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, geçtiğimiz eylülde AKP’ye katılmıştı. Ustaoğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Ustaoğlu, CHP’deyken “2029’u zor görürsün” diyerek kendisini tehdit eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Meclis’te buluştu. Baykan'ın tehdit açıklamaları hafızalarda yerini korurken Ustaoğlu'nun bu ziyareti bir hediyeyle taçlandırması tartışmalara neden oldu.

Mehmet Baykan: O hakemler maç mı sattı

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

AKP’li Baykan, Ustaoğlu hakkında, “Seydişehir’in Belediye Başkanı, seni aday gösterirken hiç mi mülakata tabi tutmadılar hemşerim? İmar komisyon başkanıyken firmana iş vermişsin, belediye başkanıyken ödemişsin. Silah ruhsatı harcını, ayakkabılarını belediyeye ödetmişsin. Meclis üyelerin bile encümen seçiminde dediğini yapmamış. Böyle gidersen 2029’u zor görürsün” ifadelerini kullanmıştı.