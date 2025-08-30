CHP Süreç Komisyonu'ndan ayrılır mı? Özgür Özel yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe’den Kıvanç El’e verdiği röportajda, Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Meclis Başkanı’nın “demokratikleşme bu komisyonun işi değil” yönündeki iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanı'nın 'demokratikleşme bu komisyonun işi değil' diye açıklamalar yaptığını yazan köşe yazarları var. Oysa ki tutanaklar ortada, tam tersi ifadeleri var.”

Komisyonun bir partiye ya da ittifaka ait olmadığını vurgulayan Özel, mücadeleye devam edeceklerini belirtti:

“Bu AKP komisyonu değil. Cumhur İttifakı komisyonu da değil. Biz bunun için masada olup komisyonu bu konuda çalışmaya teşvik edeceğiz, mücadele edeceğiz.”

Komisyonun kuruluş amacının “demokratik Türkiye” olduğunu hatırlatan Özel, sürecin amacından sapması durumunda tavırlarını ortaya koyacaklarını söyledi:

"Kuruluşunda "demokratik Türkiye" diyor zaten. Amacı dışına çıkılırsa millete şikayet ederiz. "

Ancak komisyon masasından kalkıp kalkmayacaklarına sorusuna Özel şöyle yanıt verdi: