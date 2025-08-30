CHP Süreç Komisyonu'ndan ayrılır mı? Özgür Özel yanıtladı

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin İmralı Süreci kapsamında kurulan Meclis komisyonundan kalkma olasılığı hakkındaki soruyu yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe’den Kıvanç El’e verdiği röportajda, Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Meclis Başkanı’nın “demokratikleşme bu komisyonun işi değil” yönündeki iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanı'nın 'demokratikleşme bu komisyonun işi değil' diye açıklamalar yaptığını yazan köşe yazarları var. Oysa ki tutanaklar ortada, tam tersi ifadeleri var.”

Komisyonun bir partiye ya da ittifaka ait olmadığını vurgulayan Özel, mücadeleye devam edeceklerini belirtti:

“Bu AKP komisyonu değil. Cumhur İttifakı komisyonu da değil. Biz bunun için masada olup komisyonu bu konuda çalışmaya teşvik edeceğiz, mücadele edeceğiz.”

Komisyonun kuruluş amacının “demokratik Türkiye” olduğunu hatırlatan Özel, sürecin amacından sapması durumunda tavırlarını ortaya koyacaklarını söyledi:

"Kuruluşunda "demokratik Türkiye" diyor zaten. Amacı dışına çıkılırsa millete şikayet ederiz. "

Özgür Özel'den Bahçeli'ye açık davet! "Demokrasi yolunda herkesle yürürüz"Özgür Özel'den Bahçeli'ye açık davet! "Demokrasi yolunda herkesle yürürüz"

Ancak komisyon masasından kalkıp kalkmayacaklarına sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Komisyondan kalkma ise, AK Parti'ye şu lüksü vermem; siyasi rakipleriyle oyunda karşı tarafın hamlesini bilme lüksüne sahip olmamalı. "Şöyle olursa kalkarım" dediğin zaman AK Parti senin hamleni bilecek. Kalkar mıyım? Kalkmaz mıyım, Oturur muyum, oturmaz mıyım, ben bilirim. İyi niyetimizin suistimaline de izin vermeyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

