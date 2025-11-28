CHP kurultayında her şey değişecek! 24 milyon imza detayı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla başlayacak. Üç gün sürecek kurultay öncesinde Genel Merkez’de MYK, PM ve il başkanları toplantıları yapılıyor. Ayrıca program, tüzük ve sonuç bildirgesi komisyonları da bugün toplanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10.00'da konuşacak. Kurultay salonu slogan afişleriyle donatıldı.

Gençlik ve Kadın Kolları pankartlarının yanı sıra, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eski genel başkan Altan Öymen’in fotoğrafları da yer alacak.

DİRENİŞ SERGİSİ! 24 MİLYON İMZA

Kurultayda, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için toplanan 24 milyonu aşkın imza, salon dışındaki bir TIR’da sergilenecek. Ayrıca CHP foto muhabiri Alp Eren Kaya’nın 19 Mart’tan bu yana mitinglerde çektiği 35 siyah beyaz fotoğrafla hazırlanan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor: Darbeye Karşı Direniş” sergisi, kurultayın ilk gününde açılacak.

AÇILIŞ BÖYLE OLACAK

Kurultay, çoğunluk sağlanınca açılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan seçilecek. Özgür Özel açılış konuşmasında örgüte mesajlar verecek. Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin program taslağı sunumunu, gölge kabine üyelerinin sunumları takip edecek. Yeni program ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin tüzüğe eklenmesine dair öneri oylanacak.

Özgür Özel parti içi muhalefete ilk defa bu kadar açık yanıt verdi

GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ YARIN

29 Kasım Cumartesi günü, genel başkanlık seçimleri yapılacak. Güne Özel’in konuşmasıyla başlanacak. Özel, "iki yıllık genel başkanlık dönemindeki faaliyetlerini" ve "19 Mart’tan bu yana yürütülen süreci" özetleyecek. Ardından genel başkanlık için oy kullanılacak. Şu ana kadar tek aday olan Özgür Özel’in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özel’in seçim sonrası "zafer konuşması" yapması bekleniyor.

Kurultayın son günü olan 30 Kasım Pazar günü, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak. PM adaylarının ilanı sonrası çarşaf liste hazırlanacak. Asıl ve yedek üyelerin belirlenmesiyle kurultay sona erecek.