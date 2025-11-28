Özgür Özel parti içi muhalefete ilk defa bu kadar açık yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki eleştirileri değerlendirirken kapsayıcı tutumunu sürdürdüğünü belirtti. Dokuz yıl boyunca grup başkanvekilliği yaptığını hatırlatan Özel, "Bana muhalif olan arkadaşlar, yeni grup başkanvekilimiz seçilirken beklentilerini, ‘Özgür Özel adaletinde, kapsayıcılığında biri olsun’ diye açıkladı" dedi.

Genel başkan olduktan sonra da aynı tutumu sürdürdüğünü söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Elbette yeni dönemde de kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani. Kurultaya giderken Meclis’te Genel Başkan’ın odasının kapısına gelip zarf verip gidenler var. Ben zarfı açana kadar notu televizyonda gördüm. Şimdi o arkadaşlar o notu televizyona vermeseydi, ben okuduğumda o arkadaşları ilk iş sohbet etmek için çağırırdım"

"BUNLARI PARTİLİLİK HUKUKU İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP içinde, İBB iddianamesine yönelik tartışmalara da değinen Özel, bazı parti içi çıkışları eleştirdi:

"İddianameden sonra, ‘Kendi içimizde yargılama yapalım’ diyenler var. Bir dava açıldı zaten. Aziz İhsan Aktaş, o iddialarını ispatla mükellef. Zaten yargılama yapılıyor. O yargılamayı televizyondan verin diyoruz. Bir yandan yargılama yapılacak, diğer yandan biz de bir yargılama yapacağız. Yani hangi yetkiyle hangi bilgiye, belgeye ulaşarak? İddianameyle ilgili, iddianameyi doğru kabul eden söylemler büyük bir hayal kırıklığı bizim açımızdan. İddianamenin delilsizliğini örten, iddianameye önem atfeden söylemler var mesela. Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil. İddianamenin kabulüne bir gün kala, üç gün kala yapılan açıklamalar, içeride bulunan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve çocuklarına karşı da haksızlık. İddiaları somut bir kanıta dayandırmamış bir iddianameye teslim olmamızı da kimse bizden beklemesin"

Özel, CHP’nin yeni Parti Programı’nın içeriğini ve hazırlanış sürecini de anlattı:

"4-9 Eylül 2024 tarihlerindeki tüzük değişikliği kurultayımızda program kurultayının da işaret fişeğini yakmıştık. Bu kapsamda 81 ilde, 927 ilçede danışma kurulları kurduk. Tüm kentlerde STK’lerden meslek odalarına, varsa sendikal örgütlenmelerden kanaat önderlerine kadar çok sayıda kesimin görüşlerini topladık. Nihayetinde, hükümet programına dönüşecek bir parti programı kaleme aldık. Program oluşturulurken 600 akademisyen ve örgüt temsilcisi ile yüzlerce gençle birlikte çalıştık. Programı bir Anayasa’ya benzetiyoruz. Biraz partinin tutumunu belirleyen ama zamanın ötesine de taşınabilecek bir programa sahip olacağız"

30 SOMUT ÖNERİ

CHP Kurultayı’nda somut vaatlerin öne çıkarılacağını belirten Özel, şunları ekledi:

"Yakın dönemde somut önerilerimizi de açıklayacağız. Kurultay’da 30 somut önerimizi görünür kılacağız. Her alanda en az iki somut örneği vatandaşlarla paylaşacağız. Programımız, bir parti programı için fazla somut örnekler içeriyor aslında. Örneğin, CHP iktidarında okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verileceği belirtiliyor. Birçok başlık çok somut şeyler söylüyor program. Ama yine de bir hükümet programı duymak isteyenler, seçim vaadi duymak isteyenler için hâlâ biraz daha somutlaşması gerekebilir. Somut önerilerimizi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bünyesinde çalışacak gölge kabine, kendi alanlarında halka anlatacak. Parti programının, üç ay gibi kısa bir sürede hükümet programına dönüşmesini hedefliyoruz. Vatandaşın karşısına somut vaatler ile çıkacağız. Sokakta, kahvede, iş yerinde, fabrikada, işçi servisinde, maden ocağının önünde vaatlerimizi ve programımızı anlatacağız"

SİLİVRİ ELEŞTİRİLERİNE MİTİNGLE YANIT

CHP’nin sadece tutuklamalara odaklandığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özel, mitinglerin içeriğini hatırlattı:

"19 Mart’tan bugüne 72 miting gerçekleştirdik. Saraçhane’de gerçekleştirdiğimiz ilk mitingin tamamını operasyonlara tepkiye ayırdık. Ancak 30 Mart’ta Maltepe’de gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyon kişilik mitingde dahi ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin temel sorunlarına değindik. Şu anda mitinglerde yaptığım konuşmalarda vatandaşın gündemi, tüm konuşmamın yüzde 80’ini oluşturuyor. Elbette konuşmamda, İmamoğlu’na ve tüm belediye başkanlarımıza, partimize yönelik saldırılara tepki de gösteriyorum. Ama tabii işin polemik boyutu ön plana çıktığı için CHP yalnızca 19 Mart darbesini konuşuyor algısı doğuyor. Vatandaş bize ‘CHP’den artık Türkiye’yi nasıl yöneteceğini daha çok duymak istiyoruz’ diyor. Grup toplantılarımızın büyük bölümünü de ekonomik sorunlara ayırıyoruz"

CHP’nin seçim güvenliği hazırlıkları hakkında bilgi veren Özel, şunları söyledi:

"Sandık görevlisine diyeceğiz ki ‘Bu pazar sabah 06.00’da kalkıp saat 07.00’de sandığına git’. Okula gidecekler ve her okulun bir sandığı olacak. Görevlimiz okula gidecek önce okulun sonra sandığının karekodunu okutup bize gönderecek. Görevine gitmeyeni değiştireceğiz"

Seçim günü iletişim ve örgütlenme planlarını da anlatan Özel, karamsarlığa yer olmadığını vurguladı: