CHP kurmaylarından butlan davasına ilk tepki
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü ve 24 Ekim’e ertelendi. Duruşma sırasında CHP MYK toplanırken parti kurmaylarından dikkat çeken bir yorum geldi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın kritik duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda partili, davayı takip etmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. Duruşma ile aynı saatte CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplandı. MYK üyeleri, duruşmadaki gelişmeleri toplantı boyunca anlık olarak izledi.

Kritik dava sürerken, CHP Genel Merkezi çok sayıda yurttaşı ağırladı. CHP milletvekilleri ve il başkanları da yurttaşlarla bir araya gelerek sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

"ERTELEYE ERTELEYE"

Mahkeme, davayı 24 Ekim saat 10.00’a erteledi. Bu karar, CHP yönetiminde olumlu yankı buldu.

CHP kurmayları sürece dair eleştiriler yönelterek, “Erteleye erteleye her günümüzü rezil etmeyi deneyecekler” yorumunu yaptı.

CHP’liler, dava süreciyle eşzamanlı yürüyen olağan kongre takvimine dikkat çekti. İl kongrelerinin 24 Ekim’e kadar tamamlanacağını belirten parti yöneticileri, kurultay delegelerinin yenileneceğini vurguladı. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; bir CHP il başkanı şunları söyledi:

“Olağan kurultay süreci zaten işliyor. 24 Ekim öncesi il kongrelerimizi tamamlarız. Yeni kurultay delegelerinin hepsi seçilmiş olur. Böylece açılan davanın bir anlamı kalmaz. Biz de olağan kurultayımızı yaparak bu tartışmayı kapatırız. Bu karar, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayı da etkilemeyecek. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay da bir garantimiz olacak. Hem o kurultayı yapacağız hem olağan kurultayı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”

