Kurultay Davası'na CHP'den ilk tepki genel merkezin önünden! "Erdoğan bizle değil emeklinin maaşı ile uğraş"

Kurultay Davası'nın ertelenir ertelenmez CHP Genel Merkezi önünden konuşan CHP'li Cemal Enginyurt, "Ekrem İmamoğlu ve tutsaklara söz verdiğimiz gibi kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesini değerlendirdi. Enginyurt, kararın ekonomik dengeleri gözeterek alındığını savundu. Şöyle konuştu:

  • “Dün akşam da söyledim. Faiz yüzde 2,5’e düşürüldü. Bugün olumsuz bir karar çıksaydı, faizler yeniden yüzde 6’ya yükselirdi, döviz artar, piyasalar çöker, enflasyon hedefi şaşardı. Bunu saraydaki ağabey gördü. Mehmet Şimşek dedi ki: ‘Artık bunu kaldıramam.’ Başka izahı yok.”

2017'DEKİ MÜHÜRSÜZ OYLARI HATIRLATTI

CHP kurultayının yargıya taşınmasını “hukuksuzluk” olarak niteleyen Enginyurt, geçmiş YSK kararlarına dikkat çekti:

Kurultay Davası ertelendi ilk hukuki yorum eski Yargıtay hakiminden geldiKurultay Davası ertelendi ilk hukuki yorum eski Yargıtay hakiminden geldi

  • “2017 referandumunda mühürsüz zarflar için YSK’ya açılan dava ‘kararları tartışılamaz’ denilerek reddedilmişti. Peki, iki yıl önce yapılmış ve YSK’nın onayladığı bir kongre nasıl mahkemede tartışılır?”

İstanbul İl Kongresi’ne kayyum atanmasını da eleştiren Enginyurt, kararı veren hakimin geçmişte AKP yöneticisi olduğunu hatırlattı: “Bu hukuksuzluğun ta kendisidir.”

"EMEKLİNİN MAAŞI İLE UĞRAŞ CHP İLE DEĞİL"

Kurultay davasının piyasalar üzerindeki etkisine değinen Enginyurt, iktidara açık bir mesaj verildiğini söyledi:

“Borsa yüzde 5 yükseldi. Bu piyasalar Erdoğan’a dedi ki: ‘CHP ile uğraşma.’ CHP ile uğraştıkça açlık, yokluk, sefalet artıyor. Erdoğan’a sesleniyorum: Emeklinin 16 bin lira maaşıyla uğraş. Çiftçinin hakkını ver. Mülakatı kaldır. CHP ile uğraşarak seçim kazanamazsın.”

CHP’nin Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüdüğünü söyleyen Enginyurt, “CHP, milletin umudu olmuştur. Direncin, direnişin, birliğin adresidir” dedi.

Enginyurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP ile uğraştığını savunup dış tehditlere ve ekonomik krize odaklanması gerektiğini savundu:

  • “Suriye’de PYD-YPG 120 bin kişilik orduyla prova yapıyor. Devlet kurmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleri Türkiye’ye vize vermiyor. Erdoğan, iç muhalefetle birlikte hareket ederek piyasaları rahatlatmalı, ekonomiye çözüm üretmeli.”

"SİLİVRİ'DEN ÇAY KAŞIĞI İLE KAÇACAK"

Enginyurt, CHP’ye yönelik yargı baskılarını da sert şekilde eleştirdi:

  • “Cezaevinde 6 aydır yatan Resul Emrah Şahan’ı, 6 ay sonra ‘kaçma şüphesi’yle yeniden tutukluyorsunuz. Silivri’den çay kaşığıyla mı kaçacak? Bunun tek sebebi: CHP’lileri sindirmek.”

Enginyurt, “Ama bilin ki korkmayacağız, susmayacağız, yılmayacağız. Biz kazanacağız” dedi.

Kurultayın ertelenmesini “piyasalar ve CHP’liler için moral kaynağı” olarak değerlendiren Enginyurt, yeni takvimi şöyle duyurdu:

  • “21 Eylül’de olağanüstü kongre, 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi yapılacak. 20 Ekim’e kadar tüm il kongreleri tamamlanacak. 21 Ekim’de olağan kongre kararı alınacak. Kurulan tuzaklar bozulacak. CHP, Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyecek.”

Cezaevindeki İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına da selam gönderen Enginyurt, “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

