CHP İstanbul il Başkanlığı önünde son durum! İşte dakika dakika gelişmeler

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben bugün saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi. CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece çıkan arbedenin ardından birçok vatandaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi.

GÖZALTILAR BAŞLADI 11.50

Evrensel'in haberine göre biber gazı müdahalesinin ardından polis alandaki kişileri gözaltına almaya başladı.

BİBER GAZI MÜDAHALESİ! ASTIM HASTASI VATANDAŞ FENALAŞTI 11.20

Birgün'ün haberine göre; polis, il başkanlığı önünde toplanan bir gruba biber gazı sıktı.

Müdahalesi sonrası, astım hastası olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Mehmet Kanar fenalaştı

TEKİN HALK TV'YE KONUŞTU 10.45

Kayyum Gürsel Tekin, Halk TV'ye konuştu. Tekin, "Önce açıklama yapacağım, sonra il başkanlığına gireceğim" dedi.

TANAL'DAN GIDA ABLUKASINA TEPKİ 10.05

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polisin yiyecek içecek girişine izin vermediğini söyledi. Tanal, 24 saattir nöbette bulunan vatandaşın açlık içerisinde olduğunu ifade etti:

GÜRSEL TEKİN BİLMECESİ 09.29

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre kayyum Gürsel Tekin'in il binasına gitmekten vazgeçtiğini öğrenildi.Tekin'in İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ile temasta bulunarak polislerin geri çekilmesi için talepte bulunacağı öğrenildi.

Kısa süre sonra bu bilgi yalanlandı. Tele1'de Fırat Yeşilçınar'a konuşan Tekin, il binasına gideceğini söyledi.

Gazeteci Hilal Köylü de X hesabından Tekin'in polis ablukası bugün kalkarsa İstanbul İl binasına gideceğini ifade etti:

"“Ben baba ocağına polisle girmem” Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı etrafındaki polislerin geri çekilmesi için Ali Yerlikaya ve Davut Gül’le görüşüyor. Polisler çekilirse bugün de gidebilir !

Olay nerelere geldi !!!"

VEKİLLER NÖBETTE 07.00

CHP'den 60'ya yakın milletvekili İstanbul il binasında vatandaşlarla beraber nöbete geçti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, içeriye sivil polislerin gizlice girdiği fark ettikten sonra bina ve alandan çıkarttıklarını söyledi.